伊朗局勢｜華僑銀行料油價升推高本港CPI至1.9%　降GDP增幅至2.2%

受到中東戰爭及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖影響，油價近期持續回升並表現波動，華僑銀行香港經濟師姜靜表示，將上半年布蘭特原油期貨價格預測由70美元，上調至100美元。而若果下半年霍爾木茲海峽能夠恢復部分航運，或者有其他渠道去提升能源供應，預計油價能夠有所回落，而美元全年也將走弱。該行並將金價今年目標價由5,600美元，下調至5,350美元，以反應短期受壓，但長線仍有支持。



料聯儲局延遲至第三季減息

油價回升令市場對通脹憂慮升溫，並正重新評估各國央行息口政策走向，甚至有預期美國聯儲局將重新加息。不過，姜靜則認為，若果油價持續高企或者升至更高水平，對經濟的打擊將會浮現，故此預計聯儲局仍有機會減息一次，並壓低債息。不過，原先預計聯儲局在年中減息，目前將此預測延遲至第三季，方會啟動減息。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

本港經濟方面，姜靜表示，油價上升主要影響本港交通運輸，包括燃油附加費，以及公共設施相關行業帶來壓力，故此將今年消費者物價指數（CPI）預測，由1.6%上調至1.9%。而航運及保險等成本上漲，也會影響本港貿易表現，加上市場風險情緒受壓，拖累資產及股市交投等表現，故此將今年GDP增長預測，由2.6%下調0.4個百分點至2.2%。

本港樓市維持升5%預測

本港樓市方面，則仍維持今年樓價升5%預測。她指出，近期個人或者海外獨立投資者等，未有因為中東戰爭而影響其對於投資樓市的興趣，而若果中東戰爭受控，更預計有機會上調相關樓市預測。息口方面，聯儲局預計會減息，但港元息口下調空間有限，而與美息差距則將拉近。