TVB將改名為無綫集團　去年轉賺5900萬　料今年廣告收入溫和增長

電視廣播（0511，TVB）公布截至去年底止全年業績，轉虧為盈錄得股東應佔溢利5,900萬元，不派息。公司又指出，會由電視廣播改名為無綫集團。



公司指出，年內收入減少2%至31.92億元，收入減少乃由於電視廣播及數字媒體分部收入增長被中國內地業務及國際業務分部收入下降所抵銷。成本則下跌5%至18.24億元。

年內除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為3.65億元，按年增加24%。

電視廣播有限公司。（資料圖片）

公司又指出，年內電視廣播收入按年增加9%至18.96億元，分部EBITDA增加226%至2.15億元。數字媒體業務收入按年增加3%至3.88億元，EBITDA卻下跌4,300萬元至58%。

公司亦指出，年內內地業務收入減少27%至6.21億元，分部EBITDA按年減少41%至7,400萬元。國際業務收入為2.87億元，按年減少3%，EBITDA為3,300萬元，增加3,200%。

公司指出，於2026年，全球政治與經濟的不明朗因素進一步升溫，而香港作為高度開放城市將會受到外部事態所影響。因此，預期廣告客戶在面對複雜的形勢下將保持審慎態度。儘管如此，預期電視廣播分部的廣告收入在今年將保持溫和增長，此乃受益於市場對大灣區廣告產品認知度的提升，讓中港兩地的廣告客戶充分把握 這動感區域內人流增加所帶來的契機。

公司指出內地業務分部方面，目前有5部合拍劇正處於不同的製作階段，並預計於2026年推出。該等劇集為：與優酷合作的（i）「正義女神」、（ii）「夫妻的博弈」及（iii）「模仿人生」；（iv）與騰訊視頻合作的「玫瑰戰爭」；及（v）與中國內地領先的影視內容製作集團耀客傳媒合作的「枱底」。雖然對內地合拍劇的前景仍持審慎態度，但亦預期該業務的收入與2025年相比將會持平或有所增加。

公司表示，自2025年下旬起，一直推動多項措施以提升龐大內容知識產權(IP)的變現能力，尤其是劇集內容。於2026年，預計將推出首批與領先的中國內地短劇內容平台紅果合作創作的改編短劇作品。公司指出亦正透過對內容IP的授權，積極推動與主題樂園、周邊商品、服飾及收藏品等領域開展相關計劃，從而於內容製作以外與粉絲和觀眾建立更多互動。