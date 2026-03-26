「液體黃金」威士忌整固 迎入市良機　專家拆解傳奇酒款投資心法

被譽為「液體黃金」的威士忌在經歷數年價格整固後，市場正悄然醞釀轉機。這抹琥珀色佳釀，早已從一杯夜深的慰藉，蛻變為極具潛力的長線優質資產。不論是蘇格蘭單一麥芽還是日本威士忌，收藏不僅是品味的象徵，更逐漸成為藏家的增值資產。然而，要在市場中精準佈局並非易事，除了資金支持，更考驗投資者的市場觸覺與專業知識。



今次Madison Auction 烈酒專家 Alan Ng特別訪問兩位資深威士忌專家Aaron Chan及Vincent Leung，分析威士忌投資市場趨勢。兩位專家更會親自點評六支極具歷史價值與風味絕佳的傳奇酒款，以精闢獨到的見解，深入剖析這些藏品迷人又具投資潛力之處。

中環Whisky Bar Club Qing創辦人兼知名威士忌收藏家Aaron，曾經在2020年的時候把整套羽生撲克牌系列出售並刷新拍賣紀錄。

House Welley創辦人之一Vincent，從業逾十年，曾推出兩款極罕見的Lagavulin Cask of Distinction官方裝瓶。他對酒款年份、評分及故事瞭如指掌，專業程度被譽為「威士忌字典」。

日威炒家離場 價格回調健康水平

對於近年日本威士忌市場的價格波動，Aaron認為這是一次回歸「健康發展」的調整。他表示︰「前幾年日威價格曾飆升至『離譜』的水平，如今價格回落，炒家離場，讓價格重返飲家能夠負擔的合理區間。」對於已經關閉的傳奇酒廠，在供應不斷減少而需求不減的情況下，他認為高質素的日威價格不會再跌。Vincent表示，過去十年許多人被高得誇張的價格嚇走而錯失佳釀，現在價格回落至飲家支持的水平，反而能讓人重新認識大廠的真正實力。

蘇格蘭Old & Rare價格「企硬」看準打折入市良機

宏觀蘇格蘭Old & Rare市場，頂級佳釀的價值依然穩固。Aaron說：「真正神級經典的威士忌，價錢從來沒有跌過。」極致的稀缺性使其成為穩健的投資，每次出現都會創下新高。另一方面，Vincent認為有部分優質資產因市場恐慌情緒，而導致價格被拉低，反而為投資者提供了打折買入的時機。

投資與收藏 三大金科玉律

要在眾多酒款中尋找長遠的優質資產，兩位專家總結了挑選具潛力威士忌的三大指標。首先是品牌認受性，投資者應多加留意具備市場實力的大品牌。其次是關注稀缺性與經典款，建議優先選擇擁有高評分、來自已關閉酒廠，或是酒廠現時已無法重製的舊版風格威士忌。最重要的一環則是回歸高品質的風味，威士忌始終是拿來飲用的，如果酒本身不好飲，無論價格炒得多高，最終也會有沒落的一天。

Madison Auction拍賣焦點 獨家點評六大佳釀

無論是展現極致工藝的日本威士忌，還是底蘊深厚的蘇格蘭威士忌，頂級佳釀始終是藏家目光的焦點。Aaron與Vincent為此精闢點評了六支傳奇威士忌。談及這幾款神級佳釀時，言語間盡顯對這些稀世珍品的欣賞。Vincent指出它們全部具備極高的品質，評分高達94至96分，這些分數已經算是很高，一般是Old & Rare才有，近代威士忌90分以上已算優秀。Vincent更形容它們為歷史的見證：「這六支酒可說是非常具有歷史意義的紀念碑（Monument），無論是收藏價值、稀缺性還是投資價值，基本上每一支都完美符合標準。」

1985 羽生蒸餾所黑白小丑Hanyu Joker Monochrome #1024

拍賣估價HK$140,000 – 280,000

Aaron點評：

日本羽生蒸餾所於2000年停產，但其後推出的54瓶啤牌系列多次刷新拍賣紀錄。這支黑白Joker作為全套系列的最後一支，選用了1985年的單桶，不僅是羽生出過最高年份（29年）的威士忌 ，更在極罕見的日本水楢木桶中過桶熟成。全球僅產241支使其注目度極高，當年推出後便在短時間內全數售罄，絕對值得擁有！

1990 羽生蒸餾所階磚10 Hanyu 10 of Diamonds, #527

拍賣估價HK$22,000 – 45,000

Aaron點評︰

這款「階磚10」先後於Hogshead及American Cask Puncheon陳釀逾20年。雖未使用水楢桶且產量較高，但勝在價格相宜，是新手收藏整套羽生啤牌的絕佳起點。其酒體質感極為豐厚，味道絕佳之餘更帶有非常漂亮的木香，整體風味平衡，是一款極具水準、適合日常細味的珍釀。

1992 白州蒸餾所Hakushu The Owner's Cask #2B40276

拍賣估價HK$9,000-18,000

Aaron點評︰

這支市面上十分罕見的單桶白州，完全顛覆了大眾對品牌一貫主打果香的既定印象。它展現出層次複雜且細緻清晰的極佳性格，是一支跳脫傳統框架的稀有美酒，叫人回味。

1947 Bunnahabhain Bottled by Matthew Gloag & Son LTD

拍賣估價HK$13,000-26,000

Vincent點評︰

蒸餾於1947年二次大戰剛結束時期，深具時代意義。當時英國資源匱乏，大麥更是珍貴糧食，因此能在那個艱難年代產出的威士忌，珍稀程度不言而喻。經過28年陳釀後，於1975年由創造The Famous Grouse的著名裝瓶商Matthew Gloag & Son裝瓶。絕對是一支可遇不可求、非常有歷史價值的瑰寶。

Bowmore Bicentenary

拍賣估價HK$15,000-30,000

Vincent點評︰

為慶祝酒廠成立200周年，Bowmore於1979年推出了這瓶極具紀念價值的Bowmore Bicentenary。作為重大慶典的獻禮，酒廠必然拿出了酒窖中最好的庫存作為品質保證。內含1950年代蒸餾的珍貴酒液，散發極為標誌性的熱帶水果香氣，這種獨特風味在現代蒸餾工藝中已成絕響。

1967 Ardbeg 29 Year Old Kingsbury #923

拍賣估價HK$90,000 – 180,000

Vincent點評︰這支由日本知名獨立裝瓶商Kingsbury裝瓶的Ardbeg，展現了1960年代重雪莉配強勁泥煤的風格。以地板發麥（Floor Maltings）技術釀製，賦予了它與現代酒廠截然不同的風韻，造就了其極高的稀缺性與收藏價值。

上述6支經典佳釀將聯同更多稀世威士忌，於4月11日舉行的Madison Auction香港現場拍賣中矚目登場。對威士忌收藏與投資有興趣的朋友，千萬別錯過這個難得的入市良機，不妨親身參與這場拍賣盛會，將心儀的頂級資產納入私人酒窖！

Madison Auction香港現場拍賣

日期及時間︰4月11日 (早上11時)

地點︰香港君悅酒店

詳情︰https://www.madison-auction.com/auctions

(資料及相片由客戶提供)