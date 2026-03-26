港股全日挫479點　國壽績後跌8.5%　泡泡瑪特急瀉一成

港股跌勢午後擴大，25000點關口再失，個別藍籌股跌幅達一成。



2025年5月25日，北京朝陽，一家泡泡瑪特門店展出的Labubu（拉布布）產品。（視覺中國）

【16:20】港股全日跌479點

港股全日跌479點，收市報24856點，國指跌192點，報8389點，科指跌161點，報4761點，成交額為2,616.6億元。

零售及消費股向下，泡泡瑪特（9992）瀉10.5%，收市報150.7元，蜜雪集團（2097）一度跌穿300元，收市報300.6元，跌6.6%。

科技股方面，快手（1024）全日下瀉14%，收市報45.6元，阿里（9988）跌4.6%，美團（3690）跌3.7%，騰訊（0700）跌2%。

內險股方面，國壽（2628）挫8.5%，平保（2318）跌3.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，友邦（1299）逆市升0.2%。

油價上揚，帶領油股上揚，中海油（0883）升2.5%，收市報29.22元。

美團Keeta

【13:42】港股挫逾500點

恒指現報24858點，挫513點或2.04%，而國指及科指則分別挫2.3%及3.2%。大市成交額1,696億元。

重磅科技股偏軟，阿里﹙9988﹚挫逾4%、騰訊﹙0700﹚挫逾1%，而美團今日﹙26日﹚放榜，績前瀉近半成。

泡泡瑪特﹙9992﹚昨日大挫逾兩成，今日仍未止瀉，現挫9.5%，管理層對今年業績指引教市場失望。

另外，中人壽﹙2628﹚亦大瀉9%，該公司去年第四季轉虧。