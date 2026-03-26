伊朗戰爭累亞洲多國能源告急！　韓國啟危機模式　澳洲央行憂通脹

伊朗戰爭，霍爾木茲海峽被封，干擾能源供應。亞洲各國政府正在為最糟糕的能源局面做準備，比如可能出現的長期且嚴重的能源供應中斷。



據統計，霍爾木茲海峽原本每天處理約2000萬桶原油和產品，其中約80至90％銷往亞洲，主要運往中國、印度、日本和韓國等，這些市場極有可能受到霍爾木茲海峽路線中斷的影響 。

《彭博》最新報道指，韓國周三進入危機模式，成立應急經濟工作組以緊急應對不利局面。菲律賓宣布國家緊急狀態，並指出「能源供應極度短缺這個迫在眉睫的危險」。

隨著供應短缺風險上升，並可能波及整體經濟，日本正對石油相關產品的整個供應鏈展開評估。印度總理莫迪警告稱，這場戰爭可能給印度帶來前所未有的挑戰。

澳洲央行警告，中東衝突及相關的能源供應衝擊有可能進一步加劇澳大利亞的通貨膨脹。

澳洲央行︰或加劇當地通脹

澳大利亞央行助理行長Chris Kent周四在雪梨演講亦表示，中東衝突及相關的能源供應衝擊有可能進一步加劇澳大利亞的通貨膨脹。

Kent表示，「衝突持續的時間越長，對經濟的影響就越大，資產價格大幅重估的風險也就越大。」

亞洲石油儲備逐漸消耗

中東衝突爆發已有將近一個月，各國紛紛著手緊急應對，突顯了霍爾木茲海峽對全球能源流動的重要性。全球約四分之一的海上石油貿易以及其他眾多大宗商品都要經過這條關鍵水道，其中大部分貨物運往亞洲。伊朗位於霍爾木茲海峽以北，實際上已禁止除獲准通行船隻以外的所有船隻通過。

許多亞洲國家的大部分石油供應都來自中東，而且石油儲備正在逐漸消耗。

「從某種意義上說，霍爾木茲海峽的關閉目前是一場亞洲危機，」新加坡外交部長Vivian Balakrishnan周一表示，「這個薄弱點早就存在，但從未像今天這樣經受過如此極端的考驗。」

亞洲各地已經明顯感受到供應短缺的影響：工作時間縮短，路燈關閉，加油站被迫停業等等。在巴基斯坦，甚至連板球球迷都被告知待在家中觀看電視轉播的比賽，以節約燃料。據知情人士稱，該國還計畫對車輛燃油實行配額制。由於此事尚未公開，知情人士要求匿名。

在孟加拉國的部分地區，駕車者需要排隊數小時才能加油，隊伍綿延長達一公里。當局已暫停大部分化肥廠的生產，並正緊急尋求20億美元的多邊貸款，以確保有足夠能源來滿足夏季激增的需求。

「該地區極易受到長期衝突和全球能源價格衝擊的影響，」風險諮詢公司Eurasia Group東南亞區負責人Peter Mumford表示。「人們越來越擔心二階和三階經濟影響，包括航班取消、漁船閑置以及旅遊業遭受重創。」

圖拍攝於2025年6月22日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

各國出招限出口關鍵大宗商品

各國紛紛採取行動確保石油和其他關鍵大宗商品的供應，導致貿易保護主義再度抬頭。中國已限制化肥出口，印尼表示將對煤炭和鎳出口徵稅。越南表示將優先國內煉油廠加工原油。

這些措施可能會產生適得其反的效果。世界銀行2000年代中期有關糧食短缺的研究報告發現，大米和小麥等全球價格上漲的很大一部分原因是，各國為保障本國人口的糧食供應而設置貿易壁壘。

一些國家轉向此前規避的供應商。彭博新聞社周三報導，繼今年早些時候迫於美國壓力大幅削減購買俄羅斯石油後，印度煉油商購買了約6000萬桶將於下月交付的俄羅斯石油。

各國能買到的少量石油，價格可能遠超預期。儘管新德里在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後曾以折扣價購入石油，但最近原油貨物價格卻比布倫特油價高出每桶5至15美元。

印尼原本預期今年基準油價在每桶70美元，如今表示將尋求節約至多70億美元以抵消快速成長的燃油補貼支出。泰國周三取消了柴油價格上限，此前每天消耗3200萬美元來人為降低成本。

彭博報道又稱，能源危機甚至正在改變地緣政治局勢。菲律賓表示願意與北京重啟在南海爭議地區開展聯合油氣項目的談判。