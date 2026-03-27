馬斯克旗下SpaceX據報4月設投資者簡報會　顧問團加緊準備IPO文件

馬斯克旗下的SpaceX上市計劃，再度傳出新消息。據報道引述知情人士透露，SpaceX正告知潛在IPO投資者，公司高層將於4月舉行簡報會，與此同時顧問團隊正加緊準備提交文件。另外，預期此次IPO將保留相當大比例的散戶認購額度。



一位知情人士指出，SpaceX可能會將高達30%的發行股份分配給散戶投資者，透過馬斯克的支持者以助穩定股票上市後表現。

2026年2月13日，美國佛羅里達州卡納維爾角，SpaceX公司的獵鷹9號火箭和龍飛船從卡納維拉爾角太空部隊基地的40號發射台升空，將4名太空人送上國際太空站。（X@SpaceX）

傳復活節假後舉行投資者會議

知情人士稱，SpaceX計劃在復活節假期後的幾周內，舉行所謂的「試水溫」投資者會議。其中一位知情人士表示，SpaceX雖然先前已在一些非正式會議上與投資者討論過潛在上市計劃，但接下來的簡報會或會提共更多細節，以支持其估值目標。

報道指，潛在投資者正希望了解SpaceX將如何說明其估值合理性，特別是在SpaceX收購了同為馬斯克旗下的xAI之後。馬斯克將AI數據中心設於太空並建立月球基地的宏偉願景，將需要龐大資金投入與技術突破。此外，第三代「星艦」（Starship）火箭的未來展望，也是該公司能否贏得資金青睞的關鍵因素。

集資額或高達750億美元

此前報道稱，SpaceX最快本周秘密提交IPO申請，預計集資規模或高達750億美元。知情人士曾透露，SpaceX計劃於6月進行IPO，IPO目標估值或超過1.75萬億美元。

數家華爾街金融巨頭據報正準備主導此次IPO的承銷。美國銀行、花旗、高盛、摩根大通與摩根士丹利預計將在此次上市中擔任主辦承銷商等關鍵角色。