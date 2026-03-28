伊朗戰事滿月油價累飆四成！　專家反籲可建淡倉　另睇好兩大板塊

伊朗戰事膠著不明朗，油價過山車行情般大起大落，惟始終在高位徘徊。倫敦布蘭特期油回吐後再急升至每桶108美元，紐約期油亦接近95美元，牽一髮而動全身影響環球航運、貿易等各類經濟活動，甚至引發「滯脹」擔憂。



但視乎投資維度，油價行情已經令不少投資者收益頗豐，不乏有大行開始考慮200美元的極端情形。不過，本港專家就認為油價下行機會大，建議投資者可以獲利離場，令有投資標的值得押注。



開戰後油價累計漲四成 市場憂「滯脹」重現

中東戰事導致霍爾木茲海峽成為角力所在，原油供應受阻，自戰火爆發以來近一個月的時間中，油價已經累計上漲約四成，即便是本港遠在千里之外，仍受殃及，需承擔更高的航司燃油附加費、巴士的士成本等。

麥格理報告甚至預測，如果戰爭持續到6月，霍爾木茲海峽繼續關閉，石油價格可能會達到每桶200美元的歷史新高。外電亦引述消息稱，白宮正評估200美元的極端情形，不過隨後遭否認。

但伴隨油價走強，市場仍不免擔憂會推高通脹，從原本減息的預期情形，急轉為重回加息週期。更有甚者，則是擔心重現美國上世紀70年代，高通脹低增長的「滯脹」局面，繼而重創環球經濟。

伊朗戰事爆發近月，油價上漲約四成。（資料圖片）

盧楚仁：本輪天然氣價格未跟漲 加息壓力存地區分別

獨立外匯分析師盧楚仁表示，並不認為油價會持續升溫，伊朗戰事雙方談判在即，一旦成功，相信油價更大概率將回吐。他指出，早先布蘭特期油曾高見每桶119美元，基本已經反映出最焦灼的態勢，除非事態發展至第三次世界大戰，需要環球劃分陣營的程度，否則油價應不會突破前高。

他解釋稱，市場固然擔心油價走高，令通脹加劇，繼而影響環球經濟，但可以留意的是，對比2022年俄烏戰爭的情況，當時除卻油價的暴漲，同樣還有天然氣價格的急升，才可謂是全球通脹。

但視乎本輪，天然氣價格幾乎沒有上升，甚至可以算維持低位。因此他認為，今次戰爭導致油價上行，對於加息的緊迫程度，在不同國家的維度上，是有所分別的。時下歐洲、澳洲以及日本的壓力才較大，相對應的貨幣都可以看高一線，不過日本多年加息都未能改變弱勢，所以相對更看好歐元與澳元的升值。

獨立外匯分析師盧楚仁看淡油價走勢，建議投資者建淡倉，或考慮買一些反向的ETF。（資料圖片）

看淡油價投資可建淡倉 電動車板塊炒風恐散

盧楚仁預計，時下油價的回溫份屬短線反彈，再下跌則有望下探76美元。他直言，若果早先有投資原油類的標的，當前已經需要考慮平倉離場。由於其本人看淡，故而建議投資者建淡倉，也可以考慮買一些反向的ETF，在港掛牌的標的就有南方東英旗下反向產品（7345）。

至於油價波動對於股市各大板塊的影響，盧楚仁則指出，此前炒上的石油類股份，料炒風熱潮已過，投資者可以先行獲利。

此外電動車板塊也曾見反彈，兼之以內地「造車新勢力」放榜，不乏績優股予信心。龍頭（1211）比亞迪亦因接獲大訂單，股價重上百元「返紅底」。盧楚仁就表示，油價上漲天然不利於燃油車，從而轉利好電動車並非稀奇事，但伴隨對於油價走勢的轉弱，短期其實是有下行壓力存在的。

長遠看來，風電等清潔能源逐步取代傳統能源，會是主流的大趨勢，盧楚仁表示會長期看好清潔、環保等新能源板塊股份，但若想在本輪行情中，直觀評判本月是否大升，答案就未必。

在總體的大宗商品領域，盧楚仁認為農作物和金銀續有行情。（資料圖片）

料海峽封鎖致減產 下一步看好農作物、金銀

此外，石油作為重要的大宗商品，同樣遵循商品牛市的邏輯。一般而言，大宗商品會依照金銀、貴金屬、工業金屬、原油的順序，漸次炒高，下一步輪動一般會延伸至畜牧業。

盧楚仁指出，相信之後農作物期貨會迎來行情，尤其是霍爾木茲海峽被封鎖，致使化肥供應短缺，令農作物產量減少，供不應求有利於價格走高。他表示，後市值得關注大豆和玉米的期貨產品，不過由於波動較大，散戶可以先從一些細合約開始做起。

由於戰爭局勢不明朗，且其同樣不看好美元走勢，因此盧楚仁認為，黃金白銀仍有再闖上的機會，可趁低部署。