港交所與馬來西亞交易所推聯合冠名指數　簽合作備忘錄

港交所（0388）宣布與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，以增進兩地資本市場之間的合作與聯繫，包括就雙重上市、交易所買賣基金(ETF)、指數及投資產品開發，伊斯蘭金融產品以及碳市場等領域展開合作。



作為合作的一部分，兩地交易所攜手推出全新聯合冠名指數—香港交易所馬來西亞交易所大盤指數，旨在協助投資者捕捉更多跨市場機遇，追蹤於香港及馬來西亞上市的60家市值最高公司的表現，兩地市場各佔30隻成份股，指數比重為香港上市公司佔約60%，馬來西亞上市公司佔約40%。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，很高興能與馬來西亞交易所合作，共同推動兩地資本市場互聯互通。東南亞是全球經濟增長最快的地區之一，而馬來西亞則位居其核心位置，在創新、消費和資源等領域展現出巨大發展潛力。

陳翊庭續說，隨着港交所致力建立多元資產生態圈，積極吸引更多國際資金流入亞洲，尤其是在當前宏觀經濟不確定性日益增加的情況下，推出聯合冠名指數和簽署合作備忘錄，都標誌着區域互聯互通取得新進展，並為市場帶來實質效益。

馬來西亞交易所行政總裁法迪爾莫哈末指出，此次與港交所的合作，旨在提升市場活力、拓展上市公司及投資者機會，以及進一步提升馬來西亞在全球投資版圖中的連結性與能見度。