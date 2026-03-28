多家內銀齊派成績表　建行﹑招行及郵儲行去年均多賺約1%

多間內地銀行公布截至去年底止全年業績，其中建行（0939）歸屬普通股股東淨利潤為3,334.86億元（人民幣‧下同），按年增1.53%，扣除非經常性損益後，歸屬股東淨利潤為3,387.83億元，按年增1.03%。該行宣布末期息每10股派2.029元，連同中期息，全年股息為每10股派3.887元。



建行又指出，年內歸屬股東淨利潤為3,389.06億元，按年增長0.99%。

建行指出年內利息淨收入為5,727.74億元，按年跌2.9%。淨利息收益率按年收窄17點子至1.34厘。

建行利息淨收入跌2.9%

該行又表示，年內手續費及佣金淨收入為1,103.07億元，按年增長5.13%，其他非利息收入按年增長49.48%至779.68億元。

建行（0939）。（資料圖片）

建行於年內信用減值損失為1,333.17億元，按年增加10.45%，其他資產減值損失為4,200萬元，按年減少85.91%。

截至去年底，該行不良貸款率為1.31%，按年跌0.03個百分點，撥備覆蓋率為233.15%，按年降低0.45個百分點。

招行去年賺1500億元

另一方面，招行（3968）宣布去年歸屬股東淨利潤為1,500億元，按年增加1.35%。末期息每股1.003元，全年派息2.016元。

此外郵儲行（1658）去年歸屬股東淨利潤為874.04億元，按年增長1.07%，末期息為每10股派0.953元，全年股息為每10股派2.183元。