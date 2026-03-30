長江膺公益金最高籌款機構第3名　李澤鉅孩子抽奬贏金幣盡捐出

長江集團今年取得公益金最高籌款機構第三名，為第二十六度蟬聯三大最高籌款機構之一。據該集團透露，李澤鉅的其中一名孩子早前在滙豐銀行之抽奬活動幸運中得10萬元的金幣後，決定將之捐予公益金。



長江集團 (長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司、長江基建集團有限公司及 電能實業有限公司) 表示，於2024/2025年度榮膺公益金最高籌款機構第三名，第二十六度蟬聯三大最高籌款機構之一。

該集團表示，一直與公益金合作無間，早於1999年起，長江集團已透過不同的籌款活動，配對公眾給予公益金的捐款，當中包括多次於公益金年度電視籌款節目啟動「長江捐款熱線」。

五度攜手李嘉誠基金會 加碼「雙倍」配對公眾捐款

該集團又稱，近年五度攜手李嘉誠基金會加碼「雙倍」配對公眾捐款，先後惠及「公益金及時雨基金」、「公益金及時抗疫基金」及「公益金及時醫療援助基金」。在「雙倍配對 1元變3元」模式的效應下，即使近年經濟低迷，仍能鼓勵眾多善長慷慨解囊，推動「長江捐款熱線」創出歷來最高善款紀錄。

長江集團續指，於2024/2025年度內，長江集團除了聯同李嘉誠基金會「雙倍」配對捐款予「公益金及時雨基金」外，亦繼續支持其他多項公益金籌款活動，如便服日、百萬行、公益金東亞慈善高爾夫球賽，及商業及僱員募捐計劃 (包括僱員樂助計劃、綠色低碳日及公益行善「折」食日) 等。

李澤鉅孩子捐出金幣

另外，值得一提的是，近日長江集團主席李澤鉅的孩子也與公益金結緣。集團指，李澤鉅的其中一名孩子早前在滙豐銀行之抽奬活動幸運中得10萬港元的金幣後，決定把之捐予公益金。「這位中獎的孩子多年來耳濡目染，對公益金特別有印象，遂希望小小心意能為幫助社會上有需要人士略盡綿力。孩子的捐獎善行，正是延續父親及祖父對公益金的支持。」