證監會︰證券無紙制度料11月16日起實施　5年內覆蓋所有上市公司

證監會公布，預計今年11月16日起逐步推行證券無紙制度（USM），為使無紙證券市場法例生效，預計於2026年第二季向立法會提交生效日期公告。



證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，推行無紙證券市場制度將進一步提升我們的金融市場基礎設施，為投資者帶來更多選擇、更簡化的流程，以及更多實現直通式處理的機會。現已有明確的時間表落實這項重要措施。在未來數月及之後，證監會將繼續與香港交易所及證券登記公司總會合作，確保新制度順利推出，並加強提升公眾對新制度的認識和了解。

無紙證券市場實施後，新上市的證券將須自上市時起以無紙形式發行。至於實施日期前已經上市的證券，發行人將於五年內逐步納入無紙證券市場制度。發行人及市場將提前收到有關這些安排的通知。持有股份證明書的投資者可靈活選擇何時將其股票轉換成無紙形式。

在5年內分階段實施，涉及超過2,600間上市發行人、約460萬張由香港結算持有的實物股票將會被轉換為無紙形式，及約1,000萬張由投資者在香港結算外所持有的實物股票可轉換為無紙形式。

證券登記公司總會︰有助縮短交易時間而加強企業管治

證券登記公司總會表示，歡迎證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）宣佈於11月16日實施無紙證券市場（「USM」）。

總會主席熊瑞律表示：「證券登記公司業界對USM已具廣泛共識，大家亦準備就緒。未來數月，本會將與業界和各持份者緊密合作，協助確保證券無紙化過程順暢有序推進。」

他又稱︰「USM將促進程序數碼化、自動化及簡化。無紙化讓投資者以個人名義持有股票並可透過電子方式進行股票轉讓，有助縮短交易時間而加強企業管治，大幅提升市場運作效率，並進一步完善香港金融建設，鞏固香港金融中心地位。」