證監會︰上季錄48宗IPO　集資額近千億元　按年增逾2倍

撰文：張偉倫
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證監會今天（19日）發表《季度報告》，指出為了替上市申請把關，並進一步鞏固香港作為信譽卓著的集資中心的地位，證監會於1月向首次公開招股保薦人發出通函，對上市文件的缺失及保薦人失當行為提出關注。證監會現正審視保薦人在該通函要求下提交的文件，並將於短期內對保薦人展開主題視察。

錄119宗未有盈利生物科企及特專科企申上市

當局又指出，在首次公開招股方面，香港去年位居全球第一，集資總額超過2,800億元。值得注意的是，專為科技企業上市而設的全新科企專線自去年5月推出以來，截至12月合共收到119宗來自尚未有盈利的生物科技公司及特專科技公司的申請，帶來了新增長動力，當中分別有73宗來自尚未有盈利的生物科技公司，以及46宗來自特專科技公司。

單在上季度，來自該2個行業的10家公司首次公開招股，集資超過90億元，按年增長800%。連同其他新股，季內共錄48宗新上市，集資總額近1,000億元，按年增加逾200%。

在數字資產方面，香港的新興生態系統持續蓬勃發展。證監會認可代幣化零售貨幣市場基金自2025年推出以來，截至12月管理資產價值穩步增長至86.6億元，按季上升14%。此外，自2024年推出亞洲首批虛擬資產現貨交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱ETF）以來，共有11隻該類ETF在香港上市，總市值急漲142%至超過54億元。

ETF總市值增33.7%

受惠於包括槓桿及反向產品在內的ETF板塊迅速擴張，資產及財富管理市場在2025年持續蓬勃增長。截至12月，證監會認可ETF和槓桿及反向產品的總市值按年躍升33.7%至6,187億元。單在上季度，這些產品錄得92億元的淨資金流入，而其於香港市場成交額的佔比則達到14%。

此外，在香港註冊成立的基金的淨資金流入於2025年按年飆升118.5%至3,567億元。截至12月，該等基金的管理資產按年大增38.3%至2.28萬億元，而基金總數則按年增加9.1%至1,041隻。

證監會行政總裁梁鳳儀表示：「2025年是香港作為領先國際金融中心實現高質量發展的一年；各項策略性創新推動了強勁的集資活動、加速發展的數字生態系統及蓬勃的資產管理業。展望未來，證監會將繼續致力推動負責任的創新、提升韌力，以及加強投資者信心，從而為香港市場的未來發展鋪平道路。」

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