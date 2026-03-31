SpaceX IPO前夕　納斯達克市場擬作修訂　讓上市公司更快納入指數

《彭博》報道，納斯達克將實施一項規則調整，大幅縮短新上市大型公司納入其主要指數所需時間。此舉將使SpaceX等巨頭股票更快進入跟蹤基準指數的基金。



納斯達克在聲明中表示，市值排名進入納斯達克100指數成分股前列的首次公開募股（IPO）通常在上市交易15天後即具備納入資格。目前時間段為至少三個月。「包括資產管理公司和機構被動投資組合管理人在內的業內人士，大多支持快速納入提案及擬定的時間安排」。

納斯達克市場。（VCG）

新修訂5月1日生效

納斯達克還取消了納入資格中最低10%流通股比例的要求。這些修訂將於5月1日生效，此前上月進行了業內諮詢。

今年預計進行IPO的公司包括SpaceX，其估值可能達1.75萬億美元，或將成為納斯達克100指數中市值最大的公司之一。

或令追蹤基金臨更大價格

這些提議引發市場擔憂：過早將新股納入基準指數，會讓追蹤指數的基金面臨更大的價格波動風險，促使其在市場尚未形成可靠價格前就買入。此類被動買盤可能推高需求，扭曲指數本應反映的市場狀況。

納斯達克承認部分市場參與者提出的反對意見，但強調有必要讓指數「更及時」地反映市場。目前全球超過6,000億美元的交易所交易基金（ETF）直接掛鈎納斯達克100指數，隨著人工智能熱潮激發投資者對科技巨頭的興趣，該指數已成為關鍵的股市衡量指標。