HKTVmall澄清母企生命科學項目與寵物無關聯　研究不涉虐待行為

HKTVmall母企香港科技探索（1137）最新業績公佈生命科學項目，主要研究器官保存技術，並透露已進行38次動物「頭身分離」實驗，引起外界關注。



有社交平台引用HKTVmall向客戶的回覆，表示有關報道未有全面解釋項目的詳情。這項生命科學研究旨在推動人類健康及醫療醫學的發展，特別集中於器官保存與移植領域，並擴展至神經科學及神經重症護理的研究範疇。



對於大家對項目可能涉動物權益的關心，HKTVmall指出，這項研究為母公司香港科技探索所開展的醫學項目，專注於人類器官保存、移植及神經治療等範疇，與寵物並無任何關聯。

HKTVmall表示，母公司生命科學項目與寵物並無任何關聯。（資料圖片）

該研究團隊由20多位專業人員組成，包括腦科醫生、神經系統醫生、獸醫、大學教授、麻醉科醫生及科研人員。所有相關實驗均已符合當地政府對實驗動物的倫理指引及監管規範。研究所使用的動物為豬及羊，這些均為生命科學研究中常見及合規的實驗動物，並於受監管的麻醉程序下進行，不涉及任何形式的虐待行為，以確保實驗符合動物福祉原則。

該公司稱，會持續以審慎及負責任的態度推動相關科研項目，期望能為人類的健康與醫療發展作出正面貢獻。