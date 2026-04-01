Nike預期中國市場本季收入跌2成　累股價盤後瀉逾9%｜美股

Nike上季收入112.8億美元，與去年大致持平，略高於市場預期的112.4億美元，每股收益35美仙，高於預期的28美仙。



季內最大的市場北美持續維持穩定增長，收入增長3%至50.3億美元，但略低於市場預期的50.4億美元。不過大中華區市場持續萎縮，收入下降7%至16.2億美元，仍高於分析師先前預期的15億美元。

料現財年銷售額跌單位數

公司預期預計本年度銷售額將錄單位數跌幅，主要得惠於北美市場增長，但被中國市場下滑所抵銷。這一預期與先前的估計並不相符。

Nike Moon Shoes （Getty Images）

財務總監Matt Friend表示，預計本財年第4季的銷售額將下降2%至4%，相對市場先前預計增幅1.9%。同時預期中國在本季度預計將下降20%。

北美消費者未受中東局勢影響

Matt Friend表示，公司也意識到所處的環境日益變化，中東局勢動盪、油價上漲及其他可能影響投入成本或消費者行為的因素，都可能導致意料之外的市場波動，表示專注於能夠控制的因素。他表示，目前北美消費者並未受到中東局勢的影響。

有關財務資料公布後，Nike盤後瀉9.1%，報48.03美元。