伊朗局勢｜港股半日升705點　美團飆一成　泡泡瑪特揚7.5%

美國及伊朗同意停火兩周，消息傳出後有助緩和投資者緊張情緒，紐約期油及布蘭特期油均應聲跌穿100美元大關，美股三大指數期貨全線上揚。亞太區股市於今日（8日）普遍上揚。



【12:15】港股半日升逾700點

港股半日升705點，報25821點，國指升199點╴報8656點，科指升206點，報4885點，成交額為2,005億元。

騰訊（0700）重上500元，中午收市報504.5元，升3.1%。百度（9888）升2.1%，阿里（9988）升4.5%，小米（1810）升5.8%，美團（3690）升9.8%。

金融股方面，友邦（1299）升4.2%，滙豐（0005）升5.3%，渣打（2888）7%。

油股方面，中石油（0857）升2%，中海油（0883）跌3.6%。

消費股方面，泡泡瑪特（9992）升7.5%。

【11:17】港股維持逾600點升幅

港股維持逾600點升幅，最新報25801點，升684點。

航空股紛紛「起飛」，東航（0670）升8.1%，國航（0753）升5.4%，南航（0670）升5.4%，國泰（0293）升3.2%。

【09:47】港股重上25800點

港股升幅擴大至700點，最新報25817點。

不過油股卻逆市向下，中海油（0883）曾低見25.6元，為1個月新低，最新報26.12元，跌3.3%。

【09:25】山東墨龍低開近15%

恒生指數最新報25772點，高開656點，國指最新報8598點，高開141點，科指最新報4817點，高開137點。

隨著美伊同意暫時停火，油價大幅下挫，油股普遍向下，中海油（0883）低開5.3%。

石油設備股方面，山東墨龍（0568）低開14.9%。

航空股方面，國泰（0293）高開5.4%，報12.03元。

科技股方面，阿里（9988）高開2.9%，美團（3690）高開2.9%，騰訊（0700）高開3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開6.2%，港交所（0388）高開3.4%。

【09:11】日韓股市升約半成

於今日（8日）亞洲交易時段，美股三大指數期貨全線攀升，道指期貨升902點，報47714點，標普指數期貨升146點，報6803點，納指期貨升715點，報25086點。

亞太區股市方面，韓股升5.2%，報5782點；日股升4.8%，報55991點。

俗稱「黑期」的新加坡H50指數期貨升459點，報25675點。