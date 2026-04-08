伊朗局勢｜美伊暫停火　港股現升700點　中海油逆市挫3%【持更】

美國及伊朗同意停火兩周，消息傳出後有助緩和投資者緊張情緒，紐約期油及布蘭特期油均應聲跌穿100美元大關，美股三大指數期貨全線上揚。亞太區股市於今日（8日）普遍上揚。



【09:47】港股重上25800點

港股升幅擴大至700點，最新報25817點。

不過油股卻逆市向下，中海油（0883）曾低見25.6元，為1個月新低，最新報26.12元，跌3.3%。

【09:25】山東墨龍低開近15%

恒生指數最新報25772點，高開656點，國指最新報8598點，高開141點，科指最新報4817點，高開137點。

隨著美伊同意暫時停火，油價大幅下挫，油股普遍向下，中海油（0883）低開5.3%。

石油設備股方面，山東墨龍（0568）低開14.9%。

航空股方面，國泰（0293）高開5.4%，報12.03元。

科技股方面，阿里（9988）高開2.9%，美團（3690）高開2.9%，騰訊（0700）高開3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開6.2%，港交所（0388）高開3.4%。

【09:11】日韓股市升約半成

於今日（8日）亞洲交易時段，美股三大指數期貨全線攀升，道指期貨升902點，報47714點，標普指數期貨升146點，報6803點，納指期貨升715點，報25086點。

亞太區股市方面，韓股升5.2%，報5782點；日股升4.8%，報55991點。

俗稱「黑期」的新加坡H50指數期貨升459點，報25675點。