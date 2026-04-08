法央行「套戥」沽在美藏金再於歐入貨　勁「賺」千億稱非政治動機

法國央行自去年7月至今年1月期間，將原來存放在美國的129噸黃金悉數沽出，不過卻在歐洲購入等量黃金，並獲得128歐元資本收益。目前該國的黃金悉數存放在巴黎。



據悉，法國央行自2005年起，一直在逐步以符合國際標準的新金條替換舊有非標準金條。對於存放在美國的黃金儲備，該行未有選擇提煉及運輸存放在美國的黃金，而是趁金價高企時，透過26宗交易完成「一買一賣」操作，獲得了巨額利潤。

黃金已重上4800美元。（網絡圖片）

法國央行行長Villeroy de Galhau表示，將黃金轉移出美國並非出於政治動機，這是基於歐洲市場上交易的黃金標準更高，而購買新黃金較提煉現有庫存更為容易。

不過，有報道指國家存放黃金的地點，往往能夠反映一些國對外關系及金融安全的信任度。雖然許多國家的黃金儲備長期以來都選擇存放在紐約，既是對美元霸權的認同，也是對美國金融體系的一種依賴，但隨着特朗普政府政策的動盪，已令越來越多國家開始懷疑這種信任。

巴黎鐵塔（Getty Images）

另有報道指出，除了法國央行外，德國內部今年1月也掀起激烈討論，要不要將存放在美國的1,236噸黃金搬回本土，約佔其黃金儲備37%，並指原因為特朗普治下美國政策不可預測性的擔憂。一旦德國也動手，或會帶動更多歐洲國家跟進，屆時全球黃金儲備佈局將可能出現大變化。