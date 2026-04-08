AI概念股智譜推新模型兼加價　刺激股價曾飆近19%｜港股異動

內地媒體報道，通用大模型開發商智譜（2513）正式發布新一代開源模型GLM-5.1。據OpenRouter顯示，伴隨這次發布，智譜GLM再度提價10%。



受到有關消息刺激，智譜股價曾高見925元，升幅達18.7%，中午收市報888.5元，升14%，成交額為15.89億元。其他AI概念股方面，MINIMAX（0100）升6.9%，中午收市報1,015元。

調價後，GLM-5.1在Coding場景的緩存命中Token價格，已接近美國人工智能(AI)科企Anthropic旗下Claude Sonnet 4.6水平。

報道指，這是國產大模型首次在核心場景實現與海外頭部製造商的價格對齊。從一年前行業普遍以降費90%以上的方式爭奪市場份額，到如今以性能溢價錨定國際基準，有關變化顯示國產模型正逐步擺脫單純依賴低價競爭的路徑，開始以性能對標國際水平，正式進入價值定價的新階段。

GLM-5.1可持續工作8小時

GLM-5.1在編程能力上繼續保持領先，在SWE-bench Pro、Terminal-Bench、NL2Repo三大代碼評測基準的綜合平均分中，取得全球第三、國產第一、開源第一；在最接近真實軟件開發的SWE-bench Pro基準測試中更是實現國產模型首次超越Opus 4.6，刷新全球最佳成績。

另外，其在長程任務上亦有突破，GLM-5.1是唯一達到8小時持續工作的開源模型，也是全球除Claude Opus 4.6外，少數具備該長程能力的模式。GLM-5.1突破當前大模型以分鐘級交互為主的局限，能夠在單次任務中持續、自主工作長達8小時，在過程中自主拆解任務、反覆試錯、修復問題並最終交付完整的工程級成果。

GLM-5.1的發布標誌國產大模型正在從性價比競爭走向能力對標全球，也預示AI正加速從效率工具走向具備獨立產出能力的新型生產力。