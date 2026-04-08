港首季新股集資逾千億全球第一　德勤料今年穩守三甲之列

會計師事務所德勤表示，港交所首季有40隻新股上市，按年增加1.7倍；集資額逾1,099億元，上升逾5倍，排名環球新股融資額首位。季內有15隻A+H新股上市，佔總融資額逾60%。至於納斯達克交易所及紐約證券交易所分別排名第二及第三。



德勤預計，本港全年有約160隻新股上市，融資額最少3,000億元，可望位列全球新股三甲。該行預計當中大部分的上市申請人為中國龍頭企業、現有A股發行人以及尋求出海發展的公司，集資規模至少10億美元的公司預期有約7間。

全球資金進行戰略性重新配置

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，中東地緣局勢雖然引發了全球市場波動與短期避險情緒，但投資者正從短期的戰術操作，轉向對亞洲市場的長期結構性多元化佈局。香港的上市申請主要是科技公司，尤其是AI以及生命科學和醫藥公司所主導，因AI公司港股估值相對美國還是偏低。

對於首季有公司押後上市，歐振興認為是個別公司問題，但地緣政治影響，資金可能更為「揀擇」，投資者更審慎，對估值亦更敏感，而香港仍有優勢。

證監收緊保薦人規管 不影響最終上市數目

被問及香港證監會收緊保薦人處理項目的數量限制，德勤中國數字資產香港主管合夥人呂志宏認為，市場質素很重要，最終能成功上市的公司必定是通過審批，因此可能影響上市節奏，但不會影響最終上市數目。

另外，對於有傳內地擬加強對紅籌赴港上市的監管審查，歐振興表示，目前尚未有明文限制，而且觀乎現時的上市申請宗數只有兩成是經紅籌，因此影響甚少。