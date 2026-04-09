「杭州六小龍」首宗IPO!　群核科技今起招股　入場費3848元｜新股

「杭州六小龍」首宗IPO來港，六小龍之一群核科技Manycore Tech （新上市：0068） 今日（9日）至下周二（14日）招股，擬發行1.6億股，一成在港公開發售。



每股招股價介乎6.72至7.62元，集資最多12.2億元。今次一手500股，入場費約3848.4元。公司預計下周五（17日）掛牌，摩根大通及建銀國際為聯席保薦人、整體協調人等。



中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）。（資料圖片）

禾賽、泰康等任基投 認購5800萬美元

今次基石投資者合共認購5800萬美元發售股份，包括泰康人壽保險、陽光保險 （6963） 旗下陽光人壽、廣發基金、金涌投資 （1328） 、Mirae Asset Securities、霧凇資本、禾賽 （2525） 、國惠（香港）、華營建築 （01582） 。

該公司擬將所得款項淨額中，約30%用於實施國際擴張策略；約20%用於增強現有產品的功能，並推出新產品及/或功能；約20%用於支持國內銷售及市場推廣活動，並提升品牌知名度；約20%用於投資核心技術及基礎設施；及約10%用作營運資金及一般企業用途。

包括群核科技在內、由杭州孵化的6家科技初創企業被統稱為「杭州六小龍」，當中最知名的兩家企業分別為國產大模型先驅DeepSeek及爆紅全國的人形機械人公司宇樹科技。