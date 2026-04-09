摩根資管籲現金充足投資者　分段增持港股　料恒指可收復27000點

中東戰況反覆，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，今次戰事導致的市況波動，不失為市場帶來新的切入點，建議現金充裕的投資者，可以逐步增持港股，分階段入市。



對於港股的表現，許長泰則指出，如若戰爭態勢趨於穩定，料恒指從當前位置，回升至27000點都有空間，總體而言偏好中港股市，不過就未必可跑贏台灣、南韓市場。



料油價對通脹影響屬短期 美聯儲年內減息一次

針對戰況，許長泰分析指，雖然談判的信號利好，但最終是否得以成事還未可知，目前看來協議還較為脆弱，對於戰局的態度只可謂審慎樂觀。因此在油價方面，若態勢未再惡化，他預計油價起碼可以回落至每桶80至90美元水平。

論及息口，他則指出預計美聯儲只會在年底前減息一次，因為息口的操作見效時間較長，故而美聯儲未必會馬上動作。許長泰繼而解釋稱，對比2022年時，俄烏戰爭推升供應端壓力，疫情復甦則推升需求端，兼之當時環球央行貨幣與財政政策均較為寬鬆，今次的情況與當時不同。

許長泰指出，油價所帶來通脹只是短期影響，美聯儲沒有加息的必要，同時美國還面臨關稅的壓力以及中期選舉，故而認為美聯儲不會加息，只會在年底前減息一次。

許長泰指出，對於戰局的態度只可謂審慎樂觀。（資料圖片）

黃金戰時多換取流動性 勿視為股市避險工具

黃金方面，今次戰爭爆發後，金價反而時有急跌，市場擔憂黃金失去避險地位，許長泰指出，從黃金古代的功能可知，許多投資者將黃金視為貨幣，在戰爭爆發後轉當做現金，去應對支付需求，換取流動性。

故而依照其判斷，仍然長遠看好黃金，但增持的目的就需區分，可作為資產投資，而非視為股市的避險工具。

認為股優於債 北水南流趨勢持續

對於股市表現，許長泰指出總體而言股優於債，一般風險承受能力的投資者，以股六債四的比例操作，料可以跑贏現金。

他指出預計北水長線流入仍是趨勢，近來外資對於中國資產的興趣漸濃，不過何時才能大舉流入，就值得關注。但其個人仍推薦，中國市場較為穩定，與外部風險的關聯度較低，會是多元化配置投資組合的好選擇。

許長泰則指出，如若戰爭態勢趨於穩定，料恒指從當前位置，回升至27000點都有空間。（資料圖片）

AI投資仍利於東北亞硬件企業 美科技股具吸引力

在最為熱門的AI投資方面，他則表示，市面上各類大模型層出不窮，市場難以分辨哪一隻最優，但底層數據中心的硬件建設，需求仍然強勁，且大多是由東北亞的公司推動，因此即便是環球的AI投資出現放緩，但對於台灣、韓國等市場的利好並未改變。

中國科企方面，他就表示中國科企的投資表現，往往不是靠盈利驅動，而是依靠新產品的推出，是否可以獲得較好的市場反響，但後續亦需關注盈利變現問題。因此他對中國科技股長遠看法正面，近一兩年上市的大模型、半導體新股就更值得留意。

美國科技公司方面，他指出，美國企業的創新能力和貨幣化變現能力均強，美股七雄的資本開支看似因超預期，其實相當一部分原因在於零件變貴，而非投資增加，不失為出現新機會，且例如SpaceX等大型科企，接連計劃年內上市，有助於帶動市場氣氛。不過他也提醒，左右美股大市的關鍵因素還是中東戰況和宏觀經濟。總體而言，許長泰看好金融、工業國防，機械人、自動駕駛等領域。