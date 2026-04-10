國家統計局︰3月CPI升1%　低於預期　PPI則41個月來首轉正升0.5%

內地公布3月份消費價格指數（CPI）及全國工業生產者指數（PPI）。據國家統計局公布，3月CPI同比增長1%，市場人士預期為1.2%，前值增長1.3%。



2026年3月份，全國工業生產者出廠價格按年由上月下降0.9%轉爲上漲0.5%；按月上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2026年3月份CPI數據，全國CPI按年繼續保持溫和上漲，漲幅略有回落至1.0%。其中，工業消費品價格上漲2.2%，漲幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.67個百分點。全國CPI按月下降0.7%，主要受食品和服務價格季節性回落影響。食品價格由上月上漲1.9%轉爲下降2.7%，影響CPI按月下降約0.48個百分點。食品中，受天氣轉暖供給增加、節後需求回落等因素影響，鮮菜和鮮果價格分別下降10.1%和3.3%，豬肉、雞蛋和水產品價格分別下降7.3%、3.4%和2.6%，五項合計影響CPI環比下降約0.45個百分點。

內地3月份CPI升1%，不及市場預期。（新華社）

2026年3月份，全國工業生產者出廠價格按年由2月下降0.9%轉爲上漲0.5%；按月上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。工業生產者購進價格同比由上月下降0.7%轉爲上漲0.8%；按月上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。一季度，工業生產者出廠價格比上年同期下降0.6%，工業生產者購進價格下降0.5%。3月份，工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲1.0%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.81個百分點。其中，採掘工業價格上漲2.0%，原材料工業價格上漲1.1%，加工工業價格上漲0.9%。生活資料價格下降1.3%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.28個百分點。其中，食品價格下降1.7%，衣着價格下降1.1%，一般日用品價格下降1.4%，耐用消費品價格下降1.0%。

董莉娟解讀2026年3月份PPI數據，全國PPI同比由上月下降0.9%轉爲上漲0.5%，爲連續下降41個月後首次上漲。當月PPI按年運行的主要特點：一是國際輸入性因素影響國內相關行業價格上漲或降幅收窄。全國PPI按月上漲1.0%，已連續6個月上漲，漲幅比上月擴大0.6個百分點，爲48個月以來最大漲幅。主要行業中，受國際原油等價格大幅上漲影響，國內石油相關行業價格快速上行，其中石油和天然氣開採業價格環比上漲15.8%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲5.8%，化學原料和化學制品製造業價格上漲3.6%，漲幅比上月分別擴大10.7個、5.4個和2.3個百分點，是PPI環比漲幅擴大的主要原因。