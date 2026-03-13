中信證券確認證監會及廉署調查香港子公司　有員工被廉署問話

證監會周四（12日）公佈，與廉政公署於2026年3月10日及11日，代號「Fuse」的聯合行動中，針對涉及貪污成分的內幕交易案採取行動。三家持牌法團（包括兩家證券行及一家對沖基金管理公司）的高層人員為案中的關鍵人物。中信證券（上海﹕600030）（6030）於周四深夜發出公告，指出注意到近日部分媒體報道本公司一家香港子公司被香港證監會及廉政公署調查。經核實，2026年3月10日，香港證監會及廉署持搜查令到訪香港子公司的營業地點，帶走部分文件，香港子公司一名員工曾被廉署問話。



中信證券指出對此高度重視，將繼續密切關注此事進展情況。同時確認截至公告披露日，公司及香港子公司經營情況正常，各項業務均保持正常開展。

該公司指出，將根據上市地股票上市規則的規定履行訊息披露義務。

中信證券。

行動共拘捕8名男女

在日前的聯合行動期間，證監會與廉署人員搜查合共14個處所，包括該等持牌法團的辦公室，以及被捕人士的住所。廉署亦在行動中拘捕六名男子及兩名女子，年齡介乎35至60歲。被捕人士包括該兩家持牌證券行及該家持牌對沖基金管理公司的高層人員，以及一名中間人。