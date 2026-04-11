伊朗局勢｜國泰︰取消5月16日至6月底2%航班　主要為區域短途航線

中東局勢仍然緊張，促使油價高企並於100美元關口徘徊，增加航空公司營運成本壓力。國泰（0293）指出，雖然已採取上調燃油附加費等措施，仍然未足以緩解燃油上漲的衝擊。為紓緩成本上升的部份壓力，國泰航空從5月16日至6月30日期間，整合部份航班；至於及HK Express則從5月11日至6月30日整合航班。其中國泰航空將會取消2%航班，HK Express則會取消6%航班。



國泰指出被取消的國泰航空客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。與此同時，HK Express亦將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於2026年4月13日（星期一）或之前獲通知其新航班的安排。

地鐵站內國泰航空廣告牌。（GettyImages）

強調削計力是迫不得已

國泰指出根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至2026年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.40美元大幅增加。

該公司指出，過去一個月以來，已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升。儘管已採取不同辦法應對，惟仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊。該公司強調削減運力是迫不得已的最後選擇，是次航班整合決定經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低，並就此為顧客帶來的不便衷心致歉。

香港快運航空（HK Express）將於2024年11月1日起恢復日本廣島直航。（香港快運航空

國泰亦指出，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。

國泰指出，國泰航空和HK Express計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。 在這段嚴峻時期，將保持靈活應對，並致力維持航線網絡及航班班次。