滙豐委David Rice為首位首席人工智能官　CEO艾橋智冀以AI減成本

滙豐控股(00005)宣布，任命David Rice為該行首位首席人工智能官(Chief AI Officer)，4月1日起生效。



為滙豐大規模部署AI計劃的一環

David Rice此前擔任該公司的企業及機構銀行業務的首席運營官，滙豐表示，新職位將為滙豐在AI應用方面提供明確的企業領導，以支持其打造面向未來的銀行的願景，透過嵌入AI解決方案，使員工和客戶受益。此次任命是滙豐在該行範圍內大規模部署AI計劃的一環，旨在向全體員工提供生成式AI工具，以簡化流程、程序及政策，並為直接面對客戶的同事配備所需的AI工具，從而提供更個人化的服務。

滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示，AI是該行實現更廣泛戰略目標的關鍵，該目標是通過流程自動化和精簡帶來的成本節約，在2026至2028年間將有形股本回報率提升至17%以上。而該行目標很簡單，希望讓員工運用AI為每位客戶創造個人化體驗，安全、實時且大規模地提供服務，同時以人的判斷、決策與問責置於核心地位。

除任命David Rice外，滙豐還宣布擴大技術總監（CTO）Mario Shamtani的職責範圍，以加強其技術基礎，從而大規模部署AI。

此前，報道指滙豐正考慮未來幾年進行大規模裁員，指艾橋智押注AI以縮減其中後台部門規模，當中滙豐全球服務中心的非客戶服務職位預計將受最大影響，據指最終可能影響約2萬個職位，約佔其員工總數10%。