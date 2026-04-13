美股｜美軍封鎖進出伊朗港口　道指早段曾跌400點　油價最新漲6%

美伊談判未達共識，加上美軍封鎖所有進出伊朗港口的海上交通，中東局勢增不確定性。美股周一（4月13日）早段個別發展，其中道指曾跌410點，目前跌幅收窄。油價重回每桶100美元以上，最新約漲6%。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間4月12日

【22:53】微軟升逾1% 蘋果跌逾1%

道指最新報47,728點，跌188點或0.39%；納指最新報22,966點，升63點或0.28%；標普500指數現報6,823點，升6點或0.09%。

重磅科技股方面，微軟升1.73%、Nvidia漲0.21%；蘋果公司（Apple）跌1.26%、Amazon跌0.78%。

【22:49】油價約升6% Bitcoin現報約7.2萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶102.48美元，漲5.91美元或6.12%。倫敦布蘭特期油每桶報 100.81美元，升5.61美元或5.89%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,999.45美元、24小時內升逾1%。