美股｜道指收市升301點　日內曾跌410點　納指及標指漲逾1%

美伊談判未達共識，加上美軍封鎖所有進出伊朗港口的海上交通，中東局勢增不確定性。美股周一（4月13日）早段個別發展，其中道指曾跌逾400點。但在美國總統特朗普（Donald Trump）稱伊朗希望達成協議後，道指大幅反彈，至收市倒升301點，納指及標指漲逾1%。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間4月13日

【04:25】微軟升3.6% 甲骨文飆逾12%

道指收市報48,218.25點，升301.68點或0.63%；納指收報23,183.74點，漲280.84點或1.23%；標普500指數收報6,886.24點，漲69.35點或1.02%。

重磅科技股方面，微軟升3.67%、Tesla升0.99%、Amazon漲0.63%、Nvidia升0.32%；蘋果公司（Apple）則跌0.52%。另外，甲骨文（Oracle）急漲12.69%，Intel升4.52%。

【04:05】中概股指數收漲0.72%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.72%。其中，阿里巴巴ADR升0.52%。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

【03:59】油價升幅收窄至逾2%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報99.08美元，升2.51美元或2.6%。倫敦布蘭特期油收報99.36美元，升4.16美元或4.37%。

【03:48】現貨金價微跌 Bitcoin現報7.3萬美元

金價微跌。現貨黃金每盎司最新報4,740.68美元，跌7.50美元或0.16%；日內低見4,633.57美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,197.87美元、24小時內升近3%。

【03:35】恒指夜期收報25,924點 高水4點

恒指夜市期指收報25,924點，升259點，較恒指收市25,660點，高水4點，成交15,797張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間4月12日

【22:53】微軟升逾1% 蘋果跌逾1%

道指最新報47,728點，跌188點或0.39%；納指最新報22,966點，升63點或0.28%；標普500指數現報6,823點，升6點或0.09%。

重磅科技股方面，微軟升1.73%、Nvidia漲0.21%；蘋果公司（Apple）跌1.26%、Amazon跌0.78%。

【22:49】油價約升6% Bitcoin現報約7.2萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶102.48美元，漲5.91美元或6.12%。倫敦布蘭特期油每桶報 100.81美元，升5.61美元或5.89%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,999.45美元、24小時內升逾1%。