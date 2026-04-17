OSL HK上線黃金代幣XAUm、白銀代幣XAGm　僅供專業投資者交易

全球穩定幣支付與交易平台OSL集團 （00863） 周五（17日）表示，旗下香港持牌數字資產交易所OSL HK將正式上線黃金RWA代幣Matrixdock Gold（XAUm）和白銀代幣Matrixdock Silver（XAGm）。可用USD、USDT及USDC交易XAUm、XAGm，香港的專業投資者可通過場外交易（OTC）買賣相關資產。



XAUm與XAGm的底層實物資產遵循倫敦金銀市場協會（LBMA）的交付標準。其中，XAGm 所對應的白銀資產以LBMA Good Delivery標準銀條形式進行配置。在資產安全機制上，底層金屬全程存儲於LBMA認證的生態體系內，確保資產具備「原生」（Fresh Mint）屬性。

OSL 全球交易所業務負責人 Jason Liu 表示，同時上線兩大貴金屬龍頭品類的合規代幣化產品，是對OSL集團合規 RWA生態版圖的一次關鍵補充。OSL HK上線 XAUm與 XAGm這兩隻金銀代幣，不僅順應了市場對於貴金屬的投資需求，拓寬了投資者配置代幣化資產的選擇與渠道，更豐富了香港乃至亞洲合規 RWA 領域的行業生態。