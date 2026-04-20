牛熊證最低發行價規定將移除　下月1日生效

聯交所就有關檢討第15A章—結構性產品的公眾諮詢刊發諮詢總結。在收到來自各界人士的28份回應意見中，所有諮詢建議均獲得絕大多數回應人士的支持。經考慮回應人士的意見，聯交所將採納各項諮詢建議並稍作修訂及釐清。



即將實施的《上市規則》修訂，包括衍生權證的最低發行價將由0.25元下調至0.15元。牛熊證的最低發行價規定將會移除；衍生權證及牛熊證發行時的最低市值規定將由1000萬元下調至600萬元；除發行價及發行規模外，仿效發行的產品條款必須與既有發行完全相同，上述修訂將於下月1日生效。《上市規則》的其他修訂將於今年7月1日生效。現有發行人及擔保人將有12個月的過渡期，以符合新的發行人資格規定。

港交所上市主管伍潔鏇表示，結構性產品是香港證券市場不可或缺的一部分，不僅為投資者提供有效的風險對沖工具，亦令市場更有活力。很高興各項建議得到市場的大力支持，優化後的上市制度將確保香港結構性產品市場的國際競爭力及領先地位，促進產品創新，並維持高水平的市場質素和投資者保障標準。這次改革將令相關機制更具韌性及靈活，支持市場的可持續發展，進一步豐富香港交易所的多元資產生態圈。