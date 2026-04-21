美股｜美伊談判前景不明　道指轉跌逾200點　油價最新升逾4%

投資者對人工智能（AI）的樂觀情緒重燃，加上強勁的企業盈利，周二（4月21日）一度提振了市場。美股周二早段上揚，道指最多曾漲逾400點。但美國與伊朗的停火期限即將屆滿，第二輪談判仍前景不明，三大指數其後下跌，目前道指跌逾200點。另外，油價最新升逾4%。



圖為2026年4月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月22日

【01:26】蘋果跌逾2.5%

道指最新報49,534點，升91點或0.19%；納指最新報24,451點，漲46點或0.19%；標普500指數現報7,112點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，亞馬遜（Amazon）現漲1.35%。微軟漲1.43%、Nvidia跌1.33%；蘋果公司（Apple）宣布CEO換人，股價暫跌2.58%。

【01:24】油價升逾4% Bitcoin現報7.5萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶91.13美元，升3.71美元或4.24%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.69美元，漲4.21美元或4.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,273.68美元、24小時內約跌0.7%。

圖為2020年，美國聯合健康集團位於加州的一座寫字樓外觀。（Reuters）

本港時間4月21日

【22:51】聯合健康飆8% Amazon漲逾1.5%

道指最新報49,534點，升91點或0.19%；納指最新報24,451點，漲46點或0.19%；標普500指數現報7,112點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，亞馬遜（Amazon）表示，將向Anthropic投資至多250億美元，顯示大型科技公司仍願意在AI領域投入大量資金，Amazon股價漲1.66%。微軟漲1.71%、Nvidia跌0.16%；蘋果公司（Apple）宣布CEO換人，股價暫跌1.37%。

另外，聯合健康集團（UnitedHealth）股價飆升7.95%，此前這家醫療保健巨頭上調了年度盈利預期，並超越市場對首季業績的預期，暫為漲幅最大道指成份股。

【22:45】油價上升 Bitcoin升上7.6萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶88.14美元，升0.72美元或0.82%。倫敦布蘭特期油每桶報 96.06美元，漲0.58美元或0.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,345.70美元、24小時內升逾1%。