市監總局︰就幽靈網店　督促電商平台履行主體責任　堵塞監管漏洞

市場監管總局執法稽查局局長王火旺在國新辦新聞發布會上強調，針對社會反映強烈的「幽靈網店」問題，也就是經營位址訊息不實、執法中「找不到人」「尋不到貨」「查不到賬」等逃避執法監管的頑疾，督促電商平台切實履行主體責任，從源頭堵住監管漏洞。



王火旺指出，市監總局將從4個方面推進專項行動，一是加大新興領域知識產權執法力度，突出新一代訊息技術、人工智能、生物技術、新能源、綠色環保等新領域新業態，強化主動執法和前瞻性保護，依法嚴厲查處惡意搶註商標、商標侵權等違法行為，為新興產業健康發展提供有力保障。

籲線上線下同步治理侵權假冒亂象

二是線上線下同步治理侵權假冒亂象，針對當前侵權行為線上化的特點，加強對網絡侵權行為的治理，重點針對網絡銷售、直播帶貨、社交電商等環節的商標侵權、專利假冒以及地理標誌濫用行為實施精準打擊。市監總局2024年推動81家主要電商平台達成《電子商務平台提升知識產權保護水平自律公約》，今年將組織開展落實情況「回頭看」，推動平台落實自律承諾事項，推動行業自我管理和約束。

三是狠抓大案要案查辦，依託「守護品牌」政企協作機制，與權利企業緊密配合，拓寬案源線索發現渠道，精心組織查辦一批跨省域、案值大、影響廣的典型案件。同時在案件查辦過程中，注重循線深挖、追根溯源，實現對違法行為上下游全鏈條打擊。

四是深化數字賦能與專業能力建設，將開展「數字+執法」能力提升行動，運用大數據、人工智能等技術手段，強化案源線索的智能分析和情報精準歸集，提升執法的預見性和精準度。

加強督查督辦和跟蹤問效

王火旺表示，市監總局將加強督查督辦和跟蹤問效，確保專項行動扎實推進、取得實效，堅決維護公平競爭的市場秩序和消費者合法權益，為新興產業、電子商務的創新發展營造一個良好的市場環境。