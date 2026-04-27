受油價急升衝擊　美媒︰廉航向美政府尋求195億元援助

中東局勢持續緊張，油價飆升，全球航空公司受航空燃油價格急升影響。《華爾街日報》引述消息人士透露，包括Frontier和Avelo在內的美國一批經濟型航空公司正在尋求25億美元（約195億元）的政府援助，而政府將獲得可轉換為這些公司股權的認股權證。



消息稱，這25億美元的金額，是該經濟型航空公司集團根據其對今年航空燃油支出的最新估算與早前預測的差額計算得出的。該估算的前提是今年剩餘時間裏航空燃料均價將維持在每加侖4美元以上。

據傳媒報道，Frontier和Avelo在內的美國一批經濟型航空公司正在尋求25億美元（約195億元）的政府援助。（Getty）

消息人士指出，圍繞潛在經濟援助方案的商談預計將在未來幾天繼續推進。

美國總統特朗普上周在橢圓形辦公室表示，他喜歡有很多航空公司，這樣才有競爭力，這番話令低成本航空公司深受鼓舞。

早前有報道指，廉航Spirit Airlines正與美國談判，向對方尋求最高5億美元的貸款。（Getty）

曾傳Spirit Airlines獲政府注資5億美元

早前有報道指，廉航Spirit Airlines正在單獨談判，尋求獲得最高5億美元的貸款，作為交換，美國政府可能獲得Spirit Airlines的大量股權。

美伊戰爭爆發後燃料成本急劇攀升，部分廉航先前曾要求美國議員們批准暫時減免機票的某些稅費。至於聯合航空和美國航空等大型航空公司已下調全年業績預期，但他們強調，目前仍能通過提高票價轉嫁大部分成本增長，旅行需求也尚未出現疲軟。