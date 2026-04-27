長建等擬出售英國電網資產　方案獲通過　贊成票逾9成

由長建（1038）﹑電能（0006）及長實（1113）組成的財團，以逾1,700億元企業價值出售英國電網資產UKPN。長和（0001）等四家公司今日（27日）舉行股東會，最終均以獲得逾90%贊成票，通過有關出售計劃。



贊成票比例分別，長建為99.99995%、電能為99.8893%、長實為99.9988%及長和為98.5801%。

UKPN現時由長建及電實分別持股40%，長實佔20%權益。 出售UKPN之交易預期最遲於2026年6月底前完成。

料在今年6月底前完成交易

長實執行委員會委員趙汝成指出，交易完成後預料股東會就分派特別息進行討論，可是在目前動盪環境下正是現金為王，又指出取得的資金可用於不同投資機會，有不同選擇，亦可以令公司財務穩健。

趙汝成又指出今次交易作價具吸引，並且較其他同類項目估值高，若不考慮出售項目，反而未能履行對股東責任。對於有股東建議將相關資金用於回購債券，他則對股東建議表示感謝。

至於在長建股東會，聯席董事總經理甄達安指出，今次並非主動出售UKPN，由於出價非常吸引才考慮出售。他指出顧及到已營運UKPN約15至16年後帶來的龐大收益，因此認為是釋放價值的時候。

甄達安又指出，出售有關業務後取得的資金，相信可以用於在未來遇上的投資良機，以及加強資產負債表，並且由董事會討論派發特別息的議題。