韓台股市齊破頂　台股首升穿4萬點　韓股年內累升近6成冠絕全球

台灣及韓國股市，在今年內表現遠優於其他市場，兩地股市今日再度創下收市新高，其中台股更是首次升穿4萬點。至於韓國股市今日升幅逾2%至6615點，年內累計升幅達56.97%，表現冠絕全球。



韓國綜合指數盤中一度漲2.8%報6657.22點，再創歷史新高；最終收漲2.15%報6615.03點，再創收盤歷史新高。韓國綜合指數年內累計漲幅達56.97%，繼續牛冠全球。

韓國三大指數總市值首破6000萬億韓圜

韓國三大股指總市值史上首次突破6000萬億韓元。據韓國交易所27日消息，韓國綜合股價指數（KOSPI）、創業板指數（KOSDAQ）、中小企業股價指數（KONEX）總市值達6,047.917萬億韓圜（約合人民幣28萬億元），分別為5,367.637萬億韓元、676.642萬億韓元、3.638萬億韓元。其中，KOSPI和KOSDAQ漲勢明顯，兩大指數本月漲幅已分別超過30%和16%，強勁帶動股市總市值上升。

2025年4月18日，台灣新竹，圖為台積電在新竹科學園總部的辦公大樓一景。（Getty）

台股今日升逾3%

台股方面，受美高科技股大漲刺激，台灣加權指數盤中一度大漲3.24%，報40194.92點，首次突破4萬點大關，再創歷史新高；最終收漲1.76%報39616.63點，再創收盤歷史新高。台灣加權指數年內累計漲幅達36.78%，僅次於韓國綜合指數，位居全球第二。

台積電盤中一度漲超6%至2330元新台幣，再創歷史新高。臺灣金管會宣佈，24日起單一公司市值佔台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比可放寬到25%。以目前市況，僅市值佔比達44%的台積電符合條件，成為這次唯一直接受惠標的。