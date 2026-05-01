新股瘋升　「雞棚」再現？　揭IPO旺場3大陰暗面

大市持續處於悶局，新股市場則表現得十分熾熱。不少新股錄得數千倍的超額認購，首日掛牌股價急升逾倍，似乎已成為等閒事。



以週二掛牌的曦智科技（1879）為例，其超額認購倍數近5,800倍，首日升幅更超過三倍；散戶若果幸運中籤，賬面即時獲利大約1萬元。

不過，並非所有新股都能為投資者帶來理想回報。個別新股在掛牌後不久，便因為賬目問題而被迫停牌。這反映出在極其暢旺的本港新股市場背後，亦有不少「陰暗面」值得投資者多加關注。

亮麗數字背後 「融資熱、指數冷」？

香港金融市場在2024年下半年逐步復蘇，其中以IPO市場的表現尤為明顯。當年全年新股集資額達到870億元，按年增加接近九成。觸發這種爆發性增長的主因，在於內地推出了鼓勵龍頭企業前往香港上市的政策，帶動多間已於A股掛牌的企業，紛紛來港發行H股。

有關趨勢延續到了2025年。隨著寧德時代（3750）等巨型A股公司先後登陸本港股市，推動全年香港新股市場集資額按年大升225%，高達2,858億元。市場人士對今年（2026 年）的前景感到更加樂觀。會計師事務所德勤指出，今年首季香港新股集資額已達到 1,099億元，繼續成為全球新股市場的「一哥」，並預期全年集資額至少可達3,000億元，穩守全球三甲地位。

投資銀行高盛的看法則更為進取，預料今年集資額可達600億美元（即約4,700億港元）。翻查資料，歷來香港新股集資額的最高紀錄，是2020年創下的3,977億元。若高盛的預測最終成真，香港新股集資額將會在2026年創下歷史新高。

港股「五行欠水」：指數原地踏步

奈何港股市場依然呈現「五行欠水」的狀態。雖然新股市場活躍並吸引資金追捧，二級市場卻是另一番光景。儘管港股首季每日平均成交額接近2,800億元，但恒生指數年內至今「有波幅無升幅」。截至4月28日，恒指收報25679點，與去年底收市價25630點相比，幾乎是原地踏步。

新股市場與恒指走勢呈現出「融資熱、指數冷」的矛盾現象。港股下半年能否爭氣，目前言之尚早，但估計IPO市場繼續「搶錢」的情況將會持續。

焦點新股：中際旭創即將登場

目前已有多隻大型新股準備來港上市，其中作為 Nvidia 供應商之一、已於深圳掛牌的中際旭創，肯定是今年上半年的焦點。該公司市值超過９,000億元人民幣。此前有報道指，公司已透過保密方式向港交所提交上市申請，最快於6月掛牌。其集資額由原先傳出的234億元增加至390億元。若最終集資額達到390億元，將會成為自去年寧德時代以來，本港集資額最大的新股。

年內13隻半新股失守招股價 4股累計跌幅逾4成

有關數據反映出香港新股市場正處於一片繁盛，然而，新股集資額的多寡僅是其中一個指標，投資者更關心的另一個核心指標，在於投資新股時能否真正獲利。過戶處Vistra卓佳董事總經理鍾絳虹日前接受本港傳媒訪問時便指出，新股質素是否提升、市場是否穩定，以及新股勢頭是否具備持續性，這些因素比起爭奪「集資額全球第一」更為重要。

首日表現亮眼，長線表現分化

先看賺錢能力。今年以來，香港主板共有47隻新股掛牌，扣除以介紹形式上市的嵐圖汽車（7489）及轉主板的有贊（6051），餘下45隻透過公開招股掛牌的新股中，僅有6隻在首日未錄得升幅。這意味著約87%的新股，能夠讓中籤的投資者在首日獲取利潤，部分新股如曦智科技，首日升幅更以倍數計。

然而，若將觀察時間拉長，便會發現市場存在隱憂。目前已有13隻新股跌穿招股價，其中包括已於A股掛牌的東鵬飲料（9980）。該公司掛牌首日雖有1.5% 升幅，但截至4月28日，累計跌幅已約17%。更有部分半新股跌勢驚人，如紅星冷鏈（1641）、卓正醫療（2677）、優樂賽共享（2649）及銅師傅（0664），這4隻股份上市至今的累計跌幅介乎42%至64%。

超額認購不保證回報：銅師傅與優樂賽的警示

值得關注的是，這些跌幅慘重的股份在招股期間均獲得超額認購。以文創產品品牌「銅師傅」為例，其錄得58.6倍超額認購，中籤率極低（需認購45手才穩獲一手），反映投資者參與踴躍。可惜其表現令人大失所望，掛牌首日即大跌逾49%，暫為年內表現最差的新股。

同樣令投資者受挫的還有優樂賽共享。該股在招股期備受矚目，錄得5,296倍的驚人超額認購，投資者甚至無法「穩中一手」。然而上市首日卻重挫43.6%，位列年內首日表現第二差的新股。

坐「過山車」的轉機：澤景股份的逆襲

不過，新股市場亦存在反轉的例子。於3月24日掛牌的澤景股份（2632），上市首日暴跌近37%。但截至4月28日，該股已收復失地並愈升愈有，累計升幅接近90%。這反映出，如果投資者中籤後在首日暴跌時仍有信心持有，甚至成功在低位捕捉入市機會，最終能獲得豐厚回報，但前提是必須承受得住猶如坐「過山車」般的心理壓力。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

人工智能概念新股 成散戶追捧對象

這一波新股熱潮中，人工智能（AI）概念的含量相當高。不少內地 AI 產業鏈上的企業接踵而來，並獲得了散戶的瘋狂追捧。

其中，被稱為「杭州六小龍」之一的雲原生空間設計軟件提供商群核科技（0068），表現尤為亮眼。該公司錄得近1,590倍的超額認購，凍結資金超過1,300億元。由於認購熱烈，一手中籤率僅有3%，投資者需認購1,800手才能穩獲一手。群核科技掛牌首日即急升 144%，截至4月28日，累計升幅228%。

另一隻備受矚目的AI概念股MiniMax（0100）同樣錄得理想表現。該公司於1月9日掛牌，首日升幅達109%。隨後股價一路上揚，曾高見1,330元，成為市場上少數的「金牛股」，累計升幅一度超過七倍，市值更突破4,200億元。

然而，AI 概念股的走勢普遍較為波動。以MiniMax為例，其股價已從高位明顯回落，截至4月28日，上市以來的累計升幅收窄至約3.4倍。這反映出其股價已從巔峰時期回落超過 45%，市值蒸發超過1,900億元。

若單計群核科技、MiniMax以及最新掛牌的曦智科技，這三間公司的總市值（截至4月28日）約為3,383億元，規模已相當於百度在港股的市值。然而，值得投資者留意的是，這幾間充滿光環的AI企業，目前尚未實現盈利。

新股質素遠較集資排名重要

上述AI概念公司尚且可以讓人憧憬「市夢率」，然而，部分新股在上市後不久便出現賬目問題甚至需要停牌，這不免令人關注新股質素是否存在不足之處。

以優樂賽共享為例，該公司於今年3月9日掛牌，隨即於3月30日下午起停牌。公司於3月31日發出公告，指出核數師要求就2月份的一項交易提供進一步資料。該交易涉及向某一實體轉賬7,300萬元人民幣，轉賬日期為今年2月24日至27日，而公司正是在2月27日開始招股。核數師要求董事會轄下的審計委員會連同外部專業機構，就有關交易是否符合《上市規則》進行獨立調查，公司亦因此未能於3月底如期公布2025全年業績。

其後，公司表示已按要求成立特別委員會，調查該交易的背景與影響，並向董事會匯報結果及建議。特別委員會亦已委任一間具備適當經驗及資歷的外部獨立會計師事務所協助調查。

4月27日，優樂賽共享再度發出公告，表示收到聯交所的函件，當中列載了多項復牌指引，包括：

- 進行獨立法證調查。

- 證明管理層或對公司營運有重大影響力的人士，並無誠信、能力或品格方面的合理監察疑慮。

- 委聘獨立內部控制顧問進行內部控制檢討。

雖然目前出現類似優樂賽共享的個案數目並不算多，但對於上市公司質素的監管，社會普遍認為應「宜緊不宜鬆」。證監會等監管機構曾多次對新股及保薦人的質素表示關注。相信更多市場人士會認同，比起新股集資額的全球排名，新股的質素更為重要，因為這才是香港作為國際金融中心的真正基石。