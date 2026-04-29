港交所主席唐家成︰上市公司質素是市場之本　不會放寬

新股質素成為近期市場人士關注焦點。港交所（0388）主席唐家成於股東會上表示，上市公司質素是相當重要，並且為市場的根本，因此對於早前證監會要求投資銀行家，在做足工作後，才為發行人遞交上市申請的做法表示歡迎。他強調一定要跟足要求，不會放寬上市公司質素，否則一旦市場人士失去信心，市場亦不會存在。



至於如何提升投資者參與新股投資的回報，行政總裁陳翊庭指出，以往有市場人士會關注，新股在香港是否會出現上市便跌穿招股價情況。因此港交所在去年對上市公司定價進行修改，讓投資者在定價上有更大話語權。措施去年底推出後，縱使只是短短數月，卻出現符合預期的效果。她表示於2024年時，在掛牌首日錄得升幅的新股比率為60%，在今年首季增至80%，最近更增加至90%。

港交所主席唐家成。（圖上擷圖）

稱地緣政局下投資者對亞洲市場感興趣

被問及有關上市公司董事質素時，陳翊庭指出過去港交所一直有推出優化上市公司董事的規則，如關注董事獨立性，以及就個人出任上市公司董事的數目作出預制。

另一方面，有股東會問及港交所有否關注預測市場的發展。陳翊庭指出預測市場會列出不同事項，讓參與者預測，惟預測市場較具有賭博性質，而港交所是一間證券交易所，著重股票等證券業務發展，又指出在當前的地緣政治局勢下，投資者對固定收益等投資產品感到興趣，同時亦考慮將資產配置多元化，亞洲市場已成為首選。同時內地市場亦給予投資者投資機會，投資者亦考慮如何參與。她強調改革之路是不會停止。

此外有股東問及會否在派息上，提供以股代息的選項。陳翊庭指出以往會予投資者收取現金股息或收取股票，而目前的安排綜合股東意見，以及考慮股東便利性。不過她強調會繼續聽取股東意見，及不時作出檢討。