金監總局刪局長李雲澤資料　路透︰因涉違層被降職

國家金融監督管理總局的網頁已無局長李雲澤的資料。有報道指，李雲澤昨天已被免去金監總局局長一職。另據《路透》報道，知情人士稱，李雲澤因涉嫌違紀問題被降職。



公開資料顯示，李雲澤生於1970年9月，山東煙台人，1993年7月參加工作，2001年5月加入中國共產黨，畢業於中國社會科學院研究生院國民經濟學專業，為經濟學博士。他還是現任第二十屆中央候補委員，中國人民銀行貨幣政策委員會委員。

李雲澤是國家金監總局首任局長，並曾在中國建設銀行工作超過20年，從基層做起，曾任建行天津市分行副行長、總行計畫財務部總經理、重慶分行行長。2016年，他擔任中國工商銀行副行長，2018年擔任四川副省長，後來擔任省委常委、常務副省長。

經查，李雲澤對上一次公開行程是上周二（21日）會見保誠集團董事長范德娜（Shriti Vadera）一行。雙方就國內外經濟金融形勢、保險行業高質量發展以及保誠集團在華發展等議題進行交流。

此前，3月24日，中央紀委國家監委網站通報，國家金融監督管理總局副局長周亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。