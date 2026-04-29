金監總局刪局長李雲澤資料　路透︰因涉違紀被降職

撰文：張偉倫
出版：更新：

國家金融監督管理總局的網頁已無局長李雲澤的資料。有報道指，李雲澤昨天已被免去金監總局局長一職。另據《路透》報道，知情人士稱，李雲澤因涉嫌違紀問題被降職。

公開資料顯示，李雲澤生於1970年9月，山東煙台人，1993年7月參加工作，2001年5月加入中國共產黨，畢業於中國社會科學院研究生院國民經濟學專業，為經濟學博士。他還是現任第二十屆中央候補委員，中國人民銀行貨幣政策委員會委員。

李雲澤是國家金監總局首任局長，並曾在中國建設銀行工作超過20年，從基層做起，曾任建行天津市分行副行長、總行計畫財務部總經理、重慶分行行長。2016年，他擔任中國工商銀行副行長，2018年擔任四川副省長，後來擔任省委常委、常務副省長。

經查，李雲澤對上一次公開行程是上周二（21日）會見保誠集團董事長范德娜（Shriti Vadera）一行。雙方就國內外經濟金融形勢、保險行業高質量發展以及保誠集團在華發展等議題進行交流。

此前，3月24日，中央紀委國家監委網站通報，國家金融監督管理總局副局長周亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

彭博︰內地金監總局延銀行及資產管理公司　轉售個人不良貸款限期彭博︰金監總局要求銀行匯報在委內瑞拉貸款風險敞口金監總局李雲澤會　見友邦保險董事長杜嘉祺內地金監總局促金融機構加大個人消費貸款投放　飛鶴飆逾12%
中紀委