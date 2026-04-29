六大內銀公布首季業績　建行﹑工行﹑農行及中行多賺逾3%

內地多間大型銀行公布首業績，建行（0939）公布，季內多賺3.5%至862.9億元（人民幣‧下同），期內收入增10.98%，至2,064.15億元。



當中，淨利息收入增8.13%，至1,534.68億元，手續費及佣金淨收入增6.7%至399.78億元。

工行首季多賺逾3%

工行（1398）公布，首季多賺3.3%，至869.4億元，收入增8.45%至2219.8億元，當中，淨利息收入1,685.3億元，增7.49%，淨息差1.29%；非利息收入534.49億元增11.58%，其中，手續費及佣金淨收入409.2億元，按年增5.2%。

不良貸款率1.31%；資產減值損失694.5億元；資本充足率18.2%，上年同期19.2%；普通股一級資本充足率13.3%，上年同期13.9%。

期內，經營活動產生的現金流量淨額增50.27%至14,162.76億元，主因同業及其他金融機構存放款項、賣出回購款項淨增加額增加使得現金流入增加。

中國農業銀行示意圖。（視覺中國）

農行（1288）公布，截至今年首季，股東應佔盈利751.85億元，按年增長4.52%，每股收益0.2元。

期內，營業收入2063.45億元，按年升10.5%。淨利息收入1511.96億元，增長7.55%。淨利息收益率為1.26%。手續費及佣金淨收入302.08億元，上升7.85%。信用減值損失737.19億元，按年增29.2%。

截至2026年3月31日，不良貸款餘額3553.86億元，比2025年末增加119.30億元；不良貸款率1.25%，比2025年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率292.55%，與上年末持平。

2025年5月5日，重慶，中國銀行。（視覺中國）

至於中行（3988）上季歸屬母公司所有者淨利潤為566.31億元，按年升4.17%。期內營業收入為1,788.46億元，按年增加8.44%，其中利息淨收入為1,161.43億元，按年增加7.81%，淨息差1.26厘。非利息收入627.03億元，按年增加9.62%。

郵儲行按年多賺1.9%

郵儲行（1658）公布，今年第一季，股東應佔盈利257.26億元人民幣（下同），按年增長1.9%，每股盈利0.2元。

期內，營業收入961.76億元，按年升7.61%。利息淨收入738.97億元，增長7.32%，主要是該行大力發展低成本自營存款，同時受益於存款利率下調，利息支出下降帶動。

手續費及佣金淨收入120.4億元，按年上升16.83%。其他非利息淨收入102.25億元，按年增0.25%。季內信用減損損失177.07億元，年增65.22%，主要是貸款規模成長，以及堅持審慎的風險管理政策，加大撥備計提力度。

交行按年多賺3%

交通銀行（3328）方面，季內歸屬於母公司股東淨利潤為261.62億元，按年增加3.11%。