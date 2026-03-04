港PMI連續7個月處擴張區　2月PMI升至53.3　企業4個月來首增人手

標普全球公布，2月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由上月52.3升至53.3，連續7個月處於擴張區間，增長率為3年以來最高。



計及春節假期效應，香港PMI經調整季節因素後顯示，企業生產和新訂單大幅擴張，惠及整體增長比今年首月加快。客戶需求趨於穩健，企業積極採購，並且增加人手，就業增長4個月以來首次出現。

投入成本於2月放緩

價格方面，投入成本的升幅在2月放緩，但整體依然明顯。企業傾向於調高售價，將部分成本轉嫁客戶身上，實則加幅屬2023年11月以來最高。

綜觀2月份數據，私營經濟連續5個月新接更多訂單。受訪業者透露，旅客增多、顧客消費改善，加上內需和外銷巿場渠道拓展，均有利訂單增長。從實際角度看，2月來自中國內地和海外客戶的訂單數量激增。

未完成工作量連增3個月

銷情升溫，推動企業不斷增產，產量增長加速至3個月最高，但有數據顯示，不同行業都持續出現產能壓力，企業未完成的工作量已連續3個月增加，也是12年以來最顯著。此外，企業重新擴充人手，惟整體職位增幅不大。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，2月香港PMI指數顯示，企業經營於今年首季中段持續好轉。商業活動和訂單增長同時攀至3個月最高，惠及整體經營狀況，錄得接近3年以來的最大改善。隨着中國內地與海外巿場的訂單銷售持續回勇，反映業務增長廣泛。

Bhatti稱，就業和採購活動在2月均處於擴張區間。受訪公司4個月以來首次增加人手，而生產需求增加，也推動企業積極採購，數量增長為去年12月以來最大。香港私營企業2月承受的成本漲幅較上月收斂，反映成本壓力放緩，但有多家公司為保盈利而設法將成本升幅轉嫁客戶，故將售價調高，整體升幅接近兩年半最大。