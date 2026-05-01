SpaceX啟動IPO前夕　標普指數公司擬調整規則加快大型企業入指數

馬斯克旗下SpaceX計劃上市，並且最快在今年6月登陸美股市場。早前納斯達克市場已有意對旗下指數作出調整，縮短大型新股納入指數的時間。至於指數編制公司標普道瓊斯指數公司，已啟動意見徵詢期，最終可能會加快尋求IPO的超大型公司被納入標普500等指數的進程。



根據周四（30日）發布的一份聲明，該規則變更將把納入指數所需的上市最短時間從目前的12個月縮短至6個月。這證實了《彭博》此前的報道。

SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭相關照片（spacex.com）

標普道瓊斯指數還在考慮新的規則，可能豁免對大型公司盈利能力方面的要求。如果獲批，這些變化意味着馬斯克的SpaceX有望更快被納入標普500指數，從而引發數十億美元規模的強制買入，追蹤標普500指數的基金必須買入新納入的股票。

根據彭博行業研究的數據，約有24萬億美元的資產與標普500指數掛鈎。擬議中關於「觀察期」的調整，將適用於標普500指數、標普中盤股400指數和標普小盤股600指數的納入資格標準。不過，最終是否納入仍將由指數委員會決定。

根據聲明，此次意見徵詢期將持續至5月28日，任何變更將在6月8日開市前實施。根據《彭博》此前報道，該時間安排將早於SpaceX預計於6月下旬進行的首次公開募股，也早於OpenAI和Anthropic PBC的潛在上市。