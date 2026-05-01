日圓再轉弱　兌港元重返5算以下　日股最新升近400點

【日圓/日元】日本政府入市支撐日圓效力未能持續，日圓匯價今日（1日）再次轉弱，兌1美元失守157水平。每百日圓兌港元最新報4.98345，跌0.35%。



據日本傳媒報道，日本政府在周四（30日）入市干預匯價，期望扭轉日圓弱勢，一度推動日圓兌美元升3%，突破156水平，高見155.57，其後逐步回軟。每百日圓兌港元亦一度收復5算關口。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

瑞穗﹕對干預效果能否持續存疑

對於日圓前景，瑞穗證券經濟學家Yusuke Matsuo指出，受能源進口成本上升和經濟惡化擔憂的影響，日圓的下行勢頭並未減弱。他指出從基本面來看，只要中東緊張局勢持續，經濟環境就仍然有利於日圓走弱，並且補充﹕「外匯干預能否產生持久效果仍存疑。」

他又表示，在日本央行6月會議（市場普遍預期屆時將加息）之前，日圓可能保持弱勢。他指出：「在此期間，通過日本央行加息來縮小美日利差的前景並不明朗。」但他補充道：「然而，日本政府通過暗示不會容忍日圓兌美元匯率突破160日元的區間上限，實際上為（美元兌日圓）匯率設定了一個天花板，這可能會阻止日圓進一步跌穿該水準。」

另一方面，4月東京地區整體消費物價指數（CPI）按年升1.5%；核心CPI按年亦升1.5%，是2022年3月以來最小升幅，亦低過市場預期的1.8%。核心CPI包括石油產品，但不包括新鮮食品價格。

日本股市今日升近400點。（Reuters）

日股升近400點

日本股市方面，日經指數最新報59671點，升386點。