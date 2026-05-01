日圓重拾升勢　惹官方再干預匯市揣測　兌港元重上5算關

【日圓/日元】日圓今日（1日）相當波動，早上曾兌1美元兌失守157水平，在午後卻一度抽升至155.5。雖然日本官方拒絕確認有否再度干預匯市，惟有報道引述消息人士指出，當局已再次入市，同時美國經濟官員在事先已收到通知。



不過日圓兌美元又再次轉弱，兌1美元最新報156.48，跌0.07%；每百日圓兌港元重上5算，最新報5.0073。

據日本傳媒報道，日本政府在周四（30日）入市干預匯價，期望扭轉日圓弱勢，一度推動日圓兌美元升3%，突破156水平，高見155.57，其後逐步回軟。每百日圓兌港元亦一度收復5算關口。

日本財務省財務官三村淳今早釋放了含蓄警告，並表示：「我不會對未來走勢發表評論，但需要指出的是，我們正處在一個長假期的開端。我們與美國保持著極其密切的溝通，我認為雙方在對形勢的判斷以及所採取的行動方面是高度一致的。」

交易員﹕若缺進一步干預 日圓升勢動力將消退

交易員認為，如果沒有進一步的干預，這輪由干預推動的日圓反彈有消退的風險。他們同時指出，日本再次入市以支撐匯率的可能性正在上升。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

瑞穗﹕對干預效果能否持續存疑

對於日圓前景，瑞穗證券經濟學家Yusuke Matsuo指出，受能源進口成本上升和經濟惡化擔憂的影響，日圓的下行勢頭並未減弱。他指出從基本面來看，只要中東緊張局勢持續，經濟環境就仍然有利於日圓走弱，並且補充﹕「外匯干預能否產生持久效果仍存疑。」

他又表示，在日本央行6月會議（市場普遍預期屆時將加息）之前，日圓可能保持弱勢。他指出：「在此期間，通過日本央行加息來縮小美日利差的前景並不明朗。」但他補充道：「然而，日本政府通過暗示不會容忍日圓兌美元匯率突破160日元的區間上限，實際上為（美元兌日圓）匯率設定了一個天花板，這可能會阻止日圓進一步跌穿該水準。」

另一方面，4月東京地區整體消費物價指數（CPI）按年升1.5%；核心CPI按年亦升1.5%，是2022年3月以來最小升幅，亦低過市場預期的1.8%。核心CPI包括石油產品，但不包括新鮮食品價格。

日本股市今日升曾近400點。（Reuters）

日股升近400點

日本股市方面，日經指數收市報59513點，升228點。