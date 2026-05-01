港置料首4個月住宅註冊量逾2.76萬宗　創過去15年新高

香港置業研究部董事王品弟表示，據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年首4個月（截至4月29日）住宅物業（包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋）錄27,304宗註冊，較去年首4個月的18,948宗增加約44.1%；若以目前註冊進度推算，料今年首4個月錄逾27,600宗，屆時將創15年同期新高。



若以金額劃分今年首4個月（截至4月29日）住宅物業（包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋）註冊量按年表現，當中逾1,000萬元住宅物業按年升幅最顯著，年內錄4,696宗註冊，較去年首4個月的2,413宗大增約94.6%；逾500萬至1,000萬元住宅物業個案最多，錄11,727宗，較去年首4個月的6,482宗亦大增約80.9%；500萬元或以下住宅物業錄10,881宗註冊，較去年首4個月的10,053宗則增加約8.2%。

至於今年首4個月（截至4月29日）住宅物業註冊量屋苑排名方面，西沙SIERRA SEA以1,636宗註冊居榜首，日出康城海瑅灣以498宗註冊排第二，紅磡MIDTOWN SOUTH以346宗住宅物業註冊排第三。