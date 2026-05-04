美股｜道指收市跌557點　GameStop跌一成　布油飆5.80%

美軍在霍爾木茲海峽展開名為「自由計劃」的疏導行動，伊朗揚言以開火等手段應對。投資者對中東局勢的憂慮加劇，美股周一（5月4日）下跌，道指最多曾跌586點，至收市仍跌557點。另外，油價大幅上揚，其中倫敦布蘭特期油收漲5.80%。



圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月5日

【04:20】eBay漲半成 FedEx及UPS跌逾9%

道指收市報48,941.90點，跌557.37點或1.13%；納指收報25,067.80點，跌46.64點或0.19%；標普500指數收報7,200.75點，跌29.37點或0.41%。

被視為「迷因股」的電子遊戲零售商GameStop宣布，擬以約560億美元的現金加股票收購eBay。受消息影響，GameStop股價至收市跌10.14%，eBay則漲5.05%。

重磅科技股方面，亞馬遜（Amazon）宣布推出「亞馬遜供應鏈服務」，向其他企業開放其物流網路。Amazon股價升1.42%，為升幅最大道指成份股；FedEx及UPS的股價分別下跌9.12%和10.46%。

另外，蘋果公司（Apple）跌1.17%；Nvidia微升0.05%。

【04:04】中概股指數收跌0.09%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.09%。其中，阿里巴巴ADR升1.37%。

圖為攝於2025年9月9日的插圖，顯示了GameStop的標誌。 （Reuters）

【03:59】紐約期油升4.39% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報106.42美元，升4.48美元或4.39%。倫敦布蘭特期油收報114.44美元，升6.27美元或5.80%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.37，漲0.22%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.24，升0.14%。

【03:54】現貨金價跌逾2% Bitcoin逼近8萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,519.68美元，跌95.27美元或2.06%；日內低見4,501.23美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報779,974.53美元、24小時內升近2%。

【03:53】恒指夜期收報25,885點 低水211點

恒指夜市期指收報25,885點，跌121點，較恒指收市26,095點，低水211點，成交23,296張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

【00:23】油價升幅擴大 布油升逾5%

油價升幅擴大，紐約期貨原油現時每桶104.96美元，升3.02美元或2.96%。倫敦布蘭特期油每桶報113.95美元，漲5.78美元或5.34%。

【00:18】GameStop跌9% Nvidia蘋果約挫1.5%

道指最新報48,970點，跌528點或1.07%；納指最新報24,946點，跌168點或0.67%；標普500指數現報7,182點，跌47點或0.66%。

亞馬遜（Amazon）宣布推出「亞馬遜供應鏈服務」，向其他企業開放其物流網路。Amazon股價現升0.73%；FedEx及UPS的股價分別下跌9.42%和9.81%。

其他重磅科技股方面，Nvidia現跌1.46%、蘋果公司（Apple）跌1.58%。

另外，被視為「迷因股」的電子遊戲零售商GameStop宣布，擬以約560億美元的現金加股票收購eBay。受消息影響，GameStop股價現跌8.93%，eBay股價則漲4.50%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間5月4日

【22:45】Amazon漲逾2.6% GameStop股價跌近半成

道指最新報49,348點，跌150點或0.30%；納指最新報25,202點，漲87點或0.35%；標普500指數現報7,243點，升13點或0.19%。

亞馬遜（Amazon）宣布推出「亞馬遜供應鏈服務」，向其他企業開放其物流網路。Amazon股價現升2.63%，暫為升幅最大道指成份股；FedEx及UPS的股價分別下跌7.72%和8.92%。

其他重磅科技股方面，Nvidia現跌0.33%、蘋果公司（Apple）跌0.87%；微軟漲0.97%。

另外，被視為「迷因股」的電子遊戲零售商GameStop宣布，擬以約560億美元的現金加股票收購eBay。受消息影響，GameStop股價現跌4.94%，eBay股價則漲5.41%。

【22:41】布油重上110美元 Bitcoin現報7.9萬美元

油價上揚，紐約期貨原油現時每桶102.11美元，升0.17美元或0.17%。倫敦布蘭特期油每桶報111.05美元，漲2.88美元或2.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,474.79美元、24小時內約升1%。