香港首季GDP增長5.9%　陳茂波日前預告增長近5年最強勁

政府統計處今日（5日）發布今年第一季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，首季本地生產總值較上年同期實質上升5.9%，而2025年第四季的升幅為4.0%。



按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2026年第一季與上年同期比較實質上升5.0%，升幅較2025年第四季的2.5%為快。

財政預算案｜財政司司長在2026年2月25日的新一份預算案中指出，香港經濟連續三年增長，整體氣氛穩中向好，盛事活動吸引旅客訪港。圖為旅客到廟街遊玩情況。(梁鵬威攝)

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2026年第一季與上年同期比較錄得2.9%的實質升幅，而2025年第四季的升幅為1.5%。

本地固定資本形成總額繼2025年第四季實質上升11.7%後，在2026年第一季與上年同期比較進一步上升17.7%。

首季貨品出口增長23.8%

按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額在2026年第一季與上年同期比較錄得23.8%的實質升幅，升幅較2025年第四季的15.4%進一步加快。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品進口實質上升29.9%，而2025年第四季的升幅為18.2%。

財政預算案｜財政司司長在2026年2月25日的新一份預算案中指出，香港經濟連續三年增長，整體氣氛穩中向好，盛事活動吸引旅客訪港。圖為旅客到廟街遊玩情況。(梁鵬威攝)

服務輸出按年增長3.5%

服務輸出繼2025年第四季實質上升4.7%後，在2026年第一季與上年同期比較上升3.5%。服務輸入在2026年第一季實質上升3.9%，而2025年第四季的升幅為3.7%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2026年第一季較2025年第四季實質上升2.9%。

政府發言人表示，香港經濟在2026年第一季強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第一季按年增長5.9%，較上一季經修訂的4.0%增長加快（上調自先前估算的3.8%），並錄得近五年來最強的季度增長。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯上升2.9%。

中東局勢或構成經濟下行風險

展望未來，香港經濟增長前景仍然正面，受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求、訪港旅客人次持續增長，以及跨境金融活動活躍。相對堅挺的營商及消費氣氛預期將繼續支持本地需求。然而，中東地區持續的緊張局勢對經濟前景構成下行風險。就此，政府已採取針對性措施，確保能源供應穩定並減輕對相關行業的影響。政府會保持警覺，並繼續密切監察事態發展。