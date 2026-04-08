中東戰火衝擊市場需求　港3月PMI跌至49.3　7個月來首次陷收縮區

標普全球公布，經季調後，香港3月PMI由前值所創35個月高位53.3降至49.3，反映商業景氣重回緊縮區間，幅度雖然輕微，卻是去年8月以來首次轉弱。



中東戰火衝擊巿場需求，產出與新增業務同時縮減，香港3月營商景氣轉差。

整體投入成本與銷售價格的升幅減慢，通脹壓力隨之降溫，但因預期供應商可能大幅加價，企業於是積極採購，繼而推高了庫存水平。就業人數增加，有助減輕積壓；不過，業者對中東戰火的影響表示憂慮，因此對未來一年生產更加看淡。

新訂單跌幅為9個月最大

3月PMI指數下滑，多少反映企業的新增訂單減少，跌幅為9個月以來最大，整體不但顯著，還扭轉了連續5個月的強勁擴張期。受訪業者透露，中東戰事衝擊消費信心、股巿表現和客戶消費意願，進而影響銷情。至於3月的出口貿易，其跌幅亦見相若，把持續四個月的擴張期劃上句號。不過，來自中國內地的訂單需求卻反向而行，目前已連升6個月，惟升幅放緩，整體僅算溫和。

隨着需求轉弱，企業於是轉勢減產，業務跌幅雖然溫和，但就結束去年8月以來的升勢。

產出和新增訂單皆在3月緊縮，惟企業再度擴充人手，就業增長溫和，差不多兩年最大。受訪公司通常指出，為應付近期新接的訂單而增聘僱員。在此情況下，業務積壓減少，乃自去年12月以來首次。

3月的採購活動較上月頻繁，擴張速度為3年以來最快，有關升幅多少與公司開展嶄新項目，以及連續多月的訂單增長有關，但也有多家企業表示，因預期供應商大幅加價，所以添購物料。與此同時，採購庫存的累積幅度為9個月以來最大。至於供應商的交付表現，則有輕微改善，與2月延遲供貨的情況不同。

調查數據反映，私營企業面對的通脹壓力進一步紓緩。值得留意的是，整體成本升幅放緩至去年9月以來最小，而基礎數據也顯示，採購價格的升幅回落至7個月低位，惟員工成本增長則比上月擴大，整體尚算溫和。

私營企業在3月將售價的調整步伐減慢，走勢與整體成本相符，而加幅也是5個月以來最小。不少企業表示，由於競爭激烈，因此加價空間有限。

在評估未來一年業務時，企業比上月更加看淡。值得留意的是，3月的悲觀情緒自去年7月以來最差，多家受訪公司認為，中東戰火對全球造成影響。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Annabel Fiddes稱，企業反映，中東戰火衝擊巿場需求，因此香港私營企業3月的產出和新增訂單同時緊縮，有別於今年首兩月的穩健增長。受訪業者透露，客戶信心和消費力道減弱，造成本地與出口的訂單需求受壓，幸來自中國內地的銷售，尚持續擴張。

另一值得鼓舞的是，通脹壓力持續降溫，特別是採購價格，就更加如是。不過，戰爭有可能干擾巿場和供應鏈運作，而多家企業預計供應商將會加價，於是在3月大幅增加採購，進一步補充庫存。此外，上月處於反彈轉角位的商業信心，卻因企業預測客戶需求將於未來數月疲弱，故於3月潛入更深的緊縮區間。