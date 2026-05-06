毛記葵涌曾挫16%　阿Bu及陳強辭任執行董事　兩人早前已悉售股份

早前獲內地商人馬黎陽入主﹑《100毛》母公司毛記葵涌（1716）出現人事變動，兩名創辦人兼前大股東姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）已於周二（5日）辭任執行董事等職務。

毛記葵浦曾低見6.21元，挫16.3%，最新報7元，跌5.7%。



毛記葵涌指出，姚家豪已辭任執行董事﹑公司授權代表及法律程序文件代理人；陸家俊已辭任執行董事及公司授權代表。姚家豪及陸家俊早前向馬黎陽悉售持有的毛記葵涌股份，合共套現約1.2億元。

毛記葵涌於2018年上市，其後林日曦等三名創辦人先後離開公司或辭任管理職務。（資料圖狡）

另外，梁海蕊已辭任執行董事及董事會提名委員會成員；梁廷育已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、提名委員會主席及董事會審核委員會成員；及何光宇已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

該公司同時委任董事，包括程桃紅已獲委任為執行董事及公司授權代表；袁淵已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及袁帆已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席及審核委員會成員。

相關人事變動均自5月5日起生效。

董事會另宣布，公司現任公司秘書羅泰安將獲委任為公司授權代表及法律程序文件代理人。