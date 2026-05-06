瑞銀夥港大再推可持續及社會創新領導力課程　培育非牟利界領袖

港大與瑞銀（UBS）宣布推出第五屆港大–瑞銀可持續及社會創新領導力課程（Sustainable and Social Innovation Leadership Programme，SSILP），匯聚來自香港及粵港澳大灣區30間社會創新、非營利組織的30位領袖參與。

為期六個月的課程在結構化的學習框架下，透過導師指導及跨界別協作，促進社會界高層管理人員的領導力發展。

瑞銀指，在專家的指導下，支持逾 90 位領袖。計劃亦因應市場需要持續優化課程內容，由早期聚焦政府關係，逐步演進至於 2026 年納入負責任人工智能及數碼能力培訓，並日益獲肯定其在強化領導力及促進跨界別協作方面的貢獻。

SSILP聯合總監暨香港大學社會工作及社會行政學系副教授 徐曉君教授表示：「透過把負責任人工智能及數碼解決方案的培訓，系統性地融入由深圳延伸至佛山的大灣區深度實地考察行程，課程得以獨特地裝備非牟利機構從業者，將科技轉化為具體而可持續的社會影響力，並以實踐導向、以人為本的創新方式，促進跨境及跨界別協作。」

歷屆SSILP學員均展現出清晰的成長軌跡及持續提升的社會影響力，體現在所孕育項目的多元性與質素，以及課程所吸引的導師及顧問的專業水平。SSILP校友網絡亦成為課程的一大優勢，透過跨屆別的持續交流，形成「迴力鏢效應」，讓新想法、共同學習及再度合作不斷回流，進一步壯大整體社會創新生態。

2026屆學員來自非牟利界不同領域及板塊，涵蓋多元的社會使命及運作背景。學員普遍展現強烈的學習與實踐意欲，積極審視、深化及試行其構思，務求將願景轉化為具實效及可持續的社會項目。

瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示：「SSILP的核心在於人——一群站在社會前線、持續思考如何做得更多、更好的領袖。今年的學員體現了當今社會議題的多元性，亦展現出日益加強的大灣區元素，突顯跨地域協作在應對複雜社會挑戰中的重要性。」

透過SSILP，港大與瑞銀持續為社會界的領導力發展訂立高標準，培育一個具使命感的領袖社群，裝備他們應對複雜環境，並為更共融及可持續的未來作出貢獻。